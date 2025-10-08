James Comey enfrenta cargos penales en un caso cargado de significado histórico

El exdirector del FBI, James Comey, llegó al tribunal el miércoles para enfrentar un caso penal presentado por el Departamento de Justicia, que lo acusa de mentir al Congreso hace cinco años.

Se espera que la lectura de cargos sea breve, pero el momento está cargado de un significado histórico, dado que el caso ha amplificado las preocupaciones de que el Departamento de Justicia está siendo usado como un arma para perseguir a los enemigos políticos del presidente Donald Trump y opera a instancias de una Casa Blanca decidida a buscar represalias.

Se espera que Comey se declare inocente ante el tribunal federal de Alexandria, Virginia, iniciando un proceso de disputas legales en el que los abogados defensores, casi con certeza, intentarán que se desestime la acusación antes del juicio, posiblemente argumentando que el caso equivale a una persecución selectiva o vengativa.

La acusación, presentada hace dos semanas, siguió a una cadena de eventos extraordinarios en los que Trump imploró públicamente a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, que tomara medidas contra Comey y otras personas a las que percibe como sus adversarios. El presidente republicano también reemplazó al veterano abogado que había supervisado la investigación con Lindsey Halligan, una asistente de la Casa Blanca que nunca antes había servido como fiscal federal. Halligan se apresuró a presentar cargos antes de que venciera el plazo legal, a pesar de que otros abogados de la oficina advirtieron que las pruebas eran insuficientes para una acusación.

En la acusación de dos cargos se alega que Comey hizo una declaración falsa al Comité Judicial del Senado el 30 de septiembre de 2020, al negar que había autorizado a un asociado para que sirviera como fuente anónima ante los medios de comunicación y que obstruyó un procedimiento del Congreso. Comey ha negado cualquier irregularidad y ha dicho que espera con interés un juicio. En la acusación no se identifica al asociado ni se indica qué información pudo haberse discutido con los medios, lo que hace difícil evaluar la solidez de las pruebas o incluso comprender completamente las acusaciones.

Aunque una acusación suele ser solo el comienzo de un proceso judicial prolongado, el Departamento de Justicia ha proclamado el desarrollo en sí mismo como una especie de victoria, independientemente del resultado. Es probable que los funcionarios del gobierno de Trump señalen cualquier condena como prueba de que el caso estaba bien justificado, pero una absolución o incluso una desestimación también podría ser presentada como un apoyo adicional a su afirmación de que el sistema de justicia penal está en su contra.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.