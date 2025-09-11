Inmigrantes comienzan a llegar a antigua prisión en pueblo rural de Tennessee

Grupos de inmigrantes detenidos han comenzado a llegar a una antigua prisión de Tennessee que ha sido convertida en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó el operador de la instalación.

CoreCivic Inc. informó tarde el miércoles que ha comenzado a recibir detenidos en la West Tennessee Detention Facility en la localidad rural de Mason, ubicada a unos 60 kilómetros (unas 40 millas) al noreste de Memphis.

Las llegadas se producen después de que las autoridades de Mason aprobaran acuerdos con ICE y CoreCivic el 12 de agosto, a pesar de las fuertes objeciones de residentes y activistas durante una contenciosa reunión pública.

Durante años, la prisión sirvió como un motor económico importante para Mason. Fue cerrada en 2021 después de que el presidente Joe Biden ordenara al Departamento de Justicia dejar de renovar contratos con ciertas instalaciones de detención. El presidente Donald Trump revirtió esa orden en enero.

Los contratos fueron aprobados en medio de un impulso de Trump para deportaciones masivas de inmigrantes. Trump ha promocionado una instalación de detención en los Everglades de Florida donde las denuncias de maltrato a los detenidos han generado demandas de defensores de derechos civiles y grupos ambientalistas.

Los opositores al centro de detención de Tennessee, como la Unión Americana de Libertades Civiles, han expresado preocupaciones de que los detenidos podrían ser sometidos a abusos y negligencia.

El alcalde de Mason, Eddie Noeman, ha dicho que la instalación traerá empleos y desarrollo económico a la ciudad, que ha enfrentado problemas financieros y necesita mejoras en infraestructura.

La instalación está prevista a crear cerca de 240 nuevos empleos, incluidos puestos para oficiales de detención con un salario de 26,50 dólares por hora, según CoreCivic. La instalación también generaría alrededor de 325.000 dólares en ingresos anuales por impuestos a la propiedad y 200.000 dólares en una tarifa anual para Mason que podría usarse para escuelas, mejoras de infraestructura y otros proyectos, según ha dicho la compañía.

En 2022, Mason llegó a un acuerdo con el estado de Tennessee después de que intentara tomar el control de las finanzas de la ciudad tras años de supuesta mala gestión. Algunos miembros del público que hablaron en la reunión de agosto dijeron que Mason es una ciudad mayoritariamente negra con una historia de ser ignorada y tratada con falta de respeto.

La agencia de correcciones de Tennessee ha multado a CoreCivic con 44,7 millones de dólares en cuatro prisiones por violaciones desde 2022 hasta febrero, incluyendo por falta de personal. Los registros obtenidos por AP también muestran que la compañía ha gastado más de 4,4 millones para resolver alrededor de 80 demandas y quejas extrajudiciales que alegan maltrato, incluyendo al menos 22 muertes de reclusos, en cuatro prisiones de Tennessee y dos cárceles desde 2016 hasta septiembre de 2024.

El contralor del estado publicó auditorías severas sobre la compañía en 2017, 2020 y 2023.

La compañía, con sede en Brentwood, Tennessee, se ha defendido señalando problemas en la industria para contratar y retener trabajadores.

