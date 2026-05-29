Incendio en vagón de tren en Nueva York deja cinco heridos y retrasa el transporte

Un incendio en un vagón de tren en un patio ferroviario cerca de la estación Penn de Nueva York dejó cinco personas heridas y alteró el servicio para muchos viajeros a primera hora del viernes, informaron las autoridades.

El incendio provocó retrasos en los trenes de New Jersey Transit y en el servicio ferroviario de Amtrak hacia Nueva York, y suspendió brevemente el servicio del Long Island Rail Road, más de una semana después de que una huelga paralizó ese sistema.

New Jersey Transit publicó en X que un vagón de Amtrak estalló en llamas “en uno de los túneles del río Hudson”. Indicó que el incendio causó “daños en el cableado aéreo”.

“Los impactos se prolongarán durante la hora pico de la mañana”, advirtió

Amtrak publicó en X que suspendió su servicio hasta al menos el mediodía del viernes debido a tareas de mantenimiento derivadas “de un incendio ya extinguido en el área de Nueva York”. Señaló que habrá demoras prolongadas para los trenes que viajan al norte de Nueva York.

No publicó información sobre el incendio en sí. Se envió un correo electrónico a Amtrak solicitando comentarios.

Los bomberos informaron que 100 bomberos respondieron al incendio a primera hora del viernes y que cinco personas resultaron heridas. Dos de ellas fueron trasladadas a un hospital. No se conocía su estado.

La estación Penn, debajo del Madison Square Garden, puede atender aproximadamente a 600.000 pasajeros al día a través de Amtrak, el sistema de metro de Nueva York, New Jersey Transit y el LIRR.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.