Hombre arroja sustancia desconocida a representante federal Ilhan Omar en asamblea en Minneapolis

Un hombre roció el martes a la representante federal Ilhan Omar con una sustancia desconocida durante una asamblea pública en Minneapolis. El hombre fue sometido.

En un video del evento, se podía escuchar a alguien en la multitud diciendo: "Oh Dios mío, le roció algo". Omar continuó con la asamblea después de que el hombre fuera sacado de la sala.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

