Hombre acusado de acosar por internet a familiar de CEO asesinado de UnitedHealthcare

Un hombre de Nueva York ha sido acusado de acosar cibernéticamente a un familiar del fallecido CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, presuntamente dejando mensajes de voz amenazantes que expresaban alegría por el asesinato pocas horas después del tiroteo fatal, dijeron los fiscales federales el miércoles.

Shane Daley, de 40 años, está acusado de realizar múltiples llamadas al familiar de Thompson después del tiroteo, justificando el asesinato y diciendo que la persona merecía morir de manera similar, según una denuncia penal.

Daley, de Galway, Nueva York, un pequeño pueblo al norte de Albany, iba a ser procesado el miércoles por la tarde. No hay información sobre si Daley tiene un abogado en los registros del tribunal federal en línea.

“Brian Thompson fue asesinado a tiros en el centro de Manhattan. Daley, según se alega, acogió con alegría esta tragedia e hizo todo lo posible para aumentar el dolor y sufrimiento de la familia Thompson", indicó en un comunicado el fiscal federal interino John A. Sarcone.

Thompson fue asesinado a tiros fuera de un hotel en la ciudad de Nueva York en diciembre por un hombre que, según los fiscales, estaba enfurecido por lo que consideraba avaricia corporativa. El sospechoso, Luigi Mangione, se ha declarado inocente.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.