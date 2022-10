Quedó conformado el jurado para el juicio de Harvey Weinstein en Los Ángeles

Ya está listo el jurado para el segundo juicio penal de Harvey Weinstein, que tendrá lugar en Los Ángeles.

La selección comenzó el 10 de octubre y duró dos semanas, como estaba previsto. Los alegatos iniciales están previstos para el 24 de octubre.

Este juicio tiene su origen en una serie de acusaciones de violación y agresión sexual contra el antiguo productor.

Aquí está todo lo que necesitas saber sobre el segundo juicio penal de Weinstein:

¿Qué ha ocurrido durante la selección del jurado?

Nueve hombres y tres mujeres fueron seleccionados como jurados para el juicio de Weinstein en Los Ángeles, según The Associated Press.

También se elegirán diez jurados suplentes que se encargarán de intervenir en caso de que alguno de los jurados del grupo principal sea destituido durante el proceso.

Según The AP, a los jurados seleccionados se les hicieron “pocas preguntas” y parecen tener edades comprendidas entre los 40 y los 70 años. Un hombre parece más joven y algunos jurados parecen mayores. Dos de las tres mujeres son “mayores”, según la agencia de noticias, mientras que la tercera parece tener alrededor de 30 años.

Una de las tres mujeres del jurado se describió a sí misma como “indecisa” sobre el movimiento #MeToo y declaró: “Creo a la mayoría de las mujeres, pero no necesariamente a todas”.

Otro, descrito por The AP como un hombre mayor, afirma tener “un gran respeto por ambos lados de la mesa y nuestro sistema de justicia.” Su propia hija es abogada.

Durante el proceso, el hombre dudó de que pudiera emitir un veredicto de culpabilidad en un caso de agresión sexual en ausencia de pruebas de ADN. (En el presente caso no hay pruebas de ADN).

“Es una pregunta un poco ambigua”, respondió, según The AP. “Todo depende del tipo de agresión”.

Otro hombre afirmó que no le preocupaba la reacción de sus seres queridos y compañeros de trabajo en caso de que el veredicto fuera de inocencia y se enteraran de ello.

Según BuzzFeed, al menos cinco potenciales jurados comentaron durante la selección del jurado que nunca habían oído hablar del movimiento #MeToo.

Harvey Weinstein interactúa con su abogado en el tribunal el 4 de octubre de 2022 en Los Ángeles, California (ETIENNE LAURENT/POOL/AFP vía Getty Images)

¿Dónde está Weinstein?

Weinstein fue en julio de 2021 extraditado desde Nueva York, donde cumplía una pena de prisión tras una condena penal en 2020, a otra cárcel de Los Ángeles.

Según Reuters, se le ha visto durante la selección del jurado sentado en una silla de ruedas.

¿Por qué se enfrenta Weinstein un segundo juicio?

Weinstein fue acusado de cargos penales en dos estados diferentes: Nueva York y California. Se trata de dos jurisdicciones diferentes, de ahí los dos juicios.

El juicio de Nueva York tuvo lugar en 2020 y terminó con la condena de Weinstein por dos cargos. Los cargos se presentaron en Los Ángeles justo cuando el proceso de Nueva York estaba en marcha. Tras algunos retrasos, Weinstein ha sido extraditado a Los Ángeles, donde se enfrenta a un juicio por los cargos de California.

¿Qué ocurrió durante el primer juicio?

El primer juicio penal de Weinstein comenzó en Nueva York en enero de 2020. Tras semanas de testimonios, el jurado declaró a Weinstein culpable de violación en tercer grado y de un acto sexual criminal. El jurado lo absolvió de los cargos de violación en primer grado y de agresión sexual predatoria.

Weinstein fue condenado a 23 años de prisión, que cumple desde entonces. En agosto de este año, el más alto tribunal de Nueva York (el Tribunal de Apelaciones) aceptó escuchar una apelación de Weinstein, quien mantiene su inocencia y niega todas las acusaciones en su contra.

El juicio de Los Ángeles se celebra independientemente del caso de Nueva York y de su apelación pendiente.

¿Cuáles son las acusaciones contra él y quién se espera que testifique?

En Los Ángeles, Weinstein se enfrenta a 11 cargos de violación y agresión sexual, de los que se ha declarado inocente.

Mel Gibson podría testificar en el juicio. Los fiscales señalan que el actor es amigo de una de las acusadoras de Weinstein.

La jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Lisa Lench, dictaminó que Gibson puede testificar sobre lo que la mujer, cuya identidad no se ha hecho pública, le dijo a Gibson sobre Weinstein.

Los fiscales alegan que Weinstein siguió a la mujer hasta un baño, desnudo, después de recibir un masaje de la mujer en 2010 en un hotel de Beverly Hills, y se masturbó. Weinstein negó esta y todas las demás acusaciones de actividad sexual no consentida, y se declaró inocente.

El equipo de defensa de Weinstein se opuso a que Gibson testificara, pero la jueza lo ha permitido por ahora, aunque podría cambiar su decisión en función del testimonio de la propia presunta víctima.

Además, se espera que declaren cinco mujeres que alegan que Weinstein abusó de ellas. Cuatro de ellas lo harán de forma anónima. La quinta mujer, quien aceptó ser nombrada por The Associated Press a través de su abogado, es la documentalista y actriz Jennifer Siebel Newsom, casada con el gobernador de California Gavin Newsom.

“Como muchas otras mujeres, mi cliente fue agredida sexualmente por Harvey Weinstein en una supuesta reunión de negocios que resultó ser una trampa”, dijo la abogada de Newsom, Elizabeth Fegan, a The AP en un comunicado. “Ella tiene la intención de testificar en su juicio para buscar alguna medida de justicia para las sobrevivientes, y como parte del trabajo de su vida para mejorar la vida de las mujeres”.

En octubre de 2017, después de que The New York Times y The New Yorker publicaran extensos reportes de las acusaciones contra Weinstein, Jennifer Siebel Newsom escribió en The Huffington Post: “Con base en mis años en la industria y, desafortunadamente, en mi propia experiencia personal con Harvey Weinstein, puedo decirles que creo cada una de las palabras que se escribieron en el tan perturbador, pero no del todo sorprendente, artículo del New York Times publicado ayer”.

“No es tan sorprendente porque a mí me ocurrieron cosas muy parecidas. Yo era ingenua, nueva en la industria, y no sabía cómo lidiar con sus agresivas insinuaciones: invitaciones de trabajo con un amigo a altas horas de la noche en el Festival de Cine de Toronto, y más tarde una invitación para reunirme con él sobre un papel en el Hotel Península, donde el personal estaba presente y luego, de repente, desapareció sin más, por lo que me quedé a solas con esta extremadamente poderosa e intimidante leyenda de Hollywood”.

Reportes adicionales de The Associated Press y Reuters