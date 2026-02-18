Gobierno de Trump apela orden de restaurar exhibición sobre esclavitud

El gobierno de Trump apelará la orden de una jueza federal de restablecer una exhibición en Filadelfia sobre las nueve personas esclavizadas por George Washington en su antigua casa en Independence Mall.

El Departamento de Justicia insiste en que solo el gobierno puede decidir qué historias se cuentan en las propiedades del Servicio de Parques Nacionales. Trabajadores del servicio de parques retiraron abruptamente el mes pasado las exhibiciones del sitio de Filadelfia, lo que llevó a la ciudad y a otros partidarios de la muestra a presentar una demanda.

La jueza Cynthia M. Rufe concedió una orden judicial el lunes que ordena restituir los materiales mientras avanza la demanda y le prohíbe al gobierno federal crear nuevas interpretaciones de la historia del sitio. El gobierno presentó el martes un aviso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del 3er Circuito, también con sede en Filadelfia.

Rufe, designada por el presidente republicano George W. Bush, comparó al gobierno del presidente Donald Trump con el régimen totalitario de la novela distópica “1984”, que tergiversaba los registros históricos para alinearlos con su narrativa.

“Como si el Ministerio de la Verdad de ‘1984’ de George Orwell existiera ahora, con su lema ‘La ignorancia es la fuerza’, a este tribunal se le pide determinar si el gobierno federal tiene el poder que afirma tener — el de tergiversar y desmantelar verdades históricas porque tiene dominio sobre los hechos históricos”, escribió Rufe. “No lo tiene”.

Se espera que millones de personas visiten Filadelfia, cuna de la nación, este año por el 250º aniversario de la fundación del país en 1776.

El sitio histórico está entre varios en los que el gobierno ha retirado cualquier contenido que mencione a personas esclavizadas, personas LGBTQ+ o tribus autóctonas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.