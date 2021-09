Parece que el mundo entero se llevó las manos a la boca al unísono cuando se enteró de la trágica desaparición y el hallazgo del cadáver de Gabby Petito. Es un dolor que sobrecogió a muchos - y para los que hemos perdido a un ser querido por asesinato, golpeó aún más fuerte.

En 2016, viví algo que nunca le desearía a nadie: mi hermana, Jessica Thomas, desapareció. Mi hermano menor fue quien informó a la policía y, al principio, fui optimista. Pensé que probablemente estaba haciendo un gran problema de la nada. “Es una pena, pero no sé qué puedo hacer desde aquí”, le dije a mi padre por teléfono desde California, a cientos de kilómetros de donde vivía Jessica. Molesto, colgó el teléfono.

La verdad es que esperaba y creía que Jessica no se ponía en contacto porque por fin había decidido poner distancia con su pareja Shawn, de quien sospechaba que era un maltratador. No sabía que estábamos a punto de descubrir que también era su asesino.

Jessica llevaba tres días desaparecida cuando me enteré de ello. No se había presentado a trabajar, aunque aparentemente había publicado en las redes sociales un par de veces. Y, lamentablemente, no obtuvimos el resultado que queríamos. Poco después de denunciar su desaparición a la policía, recibí una llamada de mi hermano que nunca olvidaré: “Han encontrado a Jess, Jen”, dijo. “Está muerta. Shawn la mató. La oficina del forense acaba de llamarme”.

Aunque mi familia no experimentó nada parecido a la cantidad de atención que tiene la de Gabby Petito, sigo siendo muy consciente, por la poca que tuvimos, de que el interés de la prensa en un momento tan duro puede ser agridulce. Es un “privilegio” desgarrador que hay que soportar. Y la política de quién recibe cobertura y cuándo en una situación como ésta es complicada y llena de matices. La gente ha hablado mucho del “síndrome de la mujer blanca desaparecida” en los días posteriores a la desaparición de Petito, y tienen razón en que muchas personas de color reciben mucha menos atención de la prensa.

Mi propia familia es latina, pero era muy consciente de que el hecho de que Jessica fuera blanca contribuyó al pequeño frenesí de la prensa que experimentamos cuando fue asesinada. No obstante, debo señalar que los supervivientes a menudo se ven forzados a un espacio en el que se nos pide que estemos agradecidos por cualquier atención que reciba nuestro caso, incluso si esa atención es profundamente traumática y perjudicial. Se nos deja al margen, impotentes, mientras la gente especula ampliamente, con comentarios a veces improductivos e hirientes, mientras lloramos y nos duele la pérdida de un ser querido.

Es importante tener en cuenta que la familia de Gabby Petito no pidió esto, y la propia Petito ciertamente no quería que le cortaran la vida. Quejarse de la gran cantidad de cobertura que ha recibido no ayuda a ninguna persona desaparecida o asesinada. No deberíamos tratar de ridiculizar a la gente por preocuparse por el caso de Petito; deberíamos tratar de llamar la atención sobre aquellos casos que han sido criminalmente desatendidos.

Y luego están los guerreros del teclado, los espectadores obsesivos en línea a los que les gusta sacar conclusiones sobre los casos de mujeres jóvenes muertas como pasatiempo. En cierto modo, los entiendo. Yo publiqué en las redes sociales después de la desaparición de Jessica, especulando que Shawn podría haber estado involucrado. Hice saber que no confiaba en él y que creía que podían haber discutido antes de que ella desapareciera. Eso hirió a algunos miembros de mi familia, cosa que lamento profundamente, aunque más tarde se demostró que muchas de mis sospechas eran ciertas.

Leer más: Gabby Petito: el misterio sobre la cruz hallada en el lecho del río cerca de donde se recuperaron los restos

Ver los comentarios sobre Petito me devuelve el trauma de haber perdido a Jessica. Me recuerda la frustración de los sistemas que no permitían que personas como mi hermana tuvieran las herramientas necesarias para salir de forma segura. Me recuerda la tristeza y la frustración de cómo la familia debe estar procesando todos los matices y especulaciones del proceso, que no ha terminado con su muerte, sino que acaba de empezar. Debemos ser conscientes de que incluso los miembros de la familia pueden no conocer los detalles de la historia de Gabby. Puede que se enteren al mismo tiempo que los demás. A veces es así.

Gabby, al igual que mi hermana, no merecía lo que le ocurrió, sea cual sea la causa de su muerte. Su familia no se merece formar parte de un discurso de entretenimiento en el que personas muy conectadas intentan jugar a ser adivinos por gusto. E igualmente, quienes no han visto sus casos discutidos en público ni han recibido recursos policiales merecen mucho más. Tenemos un largo camino por recorrer antes de tratar a todas las personas desaparecidas o fallecidas por igual.

Ahora es necesario actuar con cuidado: actuar en favor de las víctimas de abusos domésticos, actuar en favor de las personas de color y actuar en favor de las personas que se quedan atrás cuando se llevan a alguien antes de tiempo. Eso es lo que más nos ayudará a nosotros, los supervivientes, en estos tiempos desencadenantes, y lo que puede hacer que nuestras cargas sean un poco menos pesadas.