El FBI ha anunciado que un cadáver descubierto en el Parque Nacional de Grand Teton, en Wyoming, coincide con la descripción de la bloguera desaparecida Gabby Petito.

Los familiares y la policía habían estado buscando a la mujer, que viajaba por Estados Unidos con su pareja antes de que se denunciara su desaparición. Su pareja regresó a casa sin ella y nadie supo nada en semanas.

Petito, de 22 años y originaria de Blue Point (Long Island), fue vista por última vez el 24 de agosto, cuando abandonó un hotel de Salt Lake City con su pareja, Brian Laundrie, de 23 años. Su familia denunció su desaparición la noche del 11 de septiembre, según la policía.

Petito y Laundrie habían estado documentando sus experiencias de viaje como “van-lifers” a través de Estados Unidos en un canal de YouTube llamado “Nomadic Statik”. Petito se comunicaba regularmente por FaceTime con su madre, pero ésta se preocupó al no saber nada de ella durante días y avisó a las autoridades.

El miércoles, la policía de North Port, en Florida, reveló que Laundrie era una “persona de interés” en el caso.

Dijeron que Laundrie había regresado a Florida solo en la furgoneta el 1 de septiembre, 10 días antes de que se denunciara la desaparición de su novia.

El 14 de septiembre, Laundrie también desapareció, aunque su familia no denunció su ausencia a la policía durante varios días. Se cree que se dirigió a la Reserva Carlton de Florida con sólo una mochila, y también se inició una intensa búsqueda de él en esta zona.

Ese mismo día, el FBI sacó a los padres de Laundrie de su casa y comenzó a investigar la casa como escenario del crimen.

Mientras las fuerzas del orden buscaban a Laundrie en Florida el 19 de septiembre, los investigadores anunciaron que habían localizado un cadáver que se creía pertenecía a Petito en la parte oriental del Parque Nacional de Grand Teton. El hallazgo fue facilitado por otro YouTuber de viajes que vio la furgoneta de Petito en un vídeo que estaban editando.

No se ha informado de la causa de la muerte, y está previsto realizar una autopsia el martes.

Aquí está todo lo que sabemos sobre el caso:

Último contacto

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía del Condado de Suffolk explicó que la familia de Gabby estuvo en contacto con ella por última vez a finales de agosto. Según su madre, Gabby se comunicaba por FaceTime unas tres veces por semana. Su madre recibió mensajes de texto los días 26 y 27 de agosto desde el teléfono de su hija, pero dijo que no podía estar segura de que fueran de su hija. “No sé si era técnicamente ella o no, porque era sólo un texto. No hablé verbalmente con ella”, comentó en una entrevista con CBS News.

Antes de la última comunicación, se cree que Petito estaba en el Parque Nacional Grand Teton, en Wyoming. La madre de Petito, Nichole Schmidt, afirmó a Fox News que la pareja se dirigía al Parque Nacional de Yellowstone, pero que Petito no llegó. “Los primeros días en los que no recibí respuestas, creí que estaba en un lugar sin servicio. Fue entre el octavo y el noveno día cuando me preocupé de verdad”, declaró Schmidt.

Schmidt cree ahora que el último mensaje de texto que recibió de su hija diciendo que estaba en Yosemite era falso.

El mensaje de texto enviado desde el teléfono de su hija el 30 de agosto decía: “No hay servicio en Yosemite”.

Yosemite, en las montañas de Sierra Nevada en California, está a 800 millas de su última ubicación conocida en Wyoming.

Schmidt indicó al Daily Mail que estaba segura de que el texto era falso y que sospechaba que Laundrie podría haberlo enviado para engañar intencionadamente a la familia.

No quiso revelar el contenido de otros mensajes que recibió de su hija, pero dijo que no parecía algo que Petito diría.

“Ese mensaje NO era de Gabby, lo sé”, aseguró al Mail.

Schmidt señaló al Daily Mail que el 10 de septiembre intentó enviar un mensaje de texto a Brian y a su madre Roberta Laundrie, pero que no respondieron.

Su familia denunció la desaparición de Gabrielle Petito al Departamento de Policía del condado de Suffolk el 11 de septiembre sobre las 18:55 horas.

Laundrie regresó a su casa de Florida el 1 de septiembre sin Gabby. La policía ha recuperado desde entonces la furgoneta Ford Transit de 2012 de la pareja.

La policía de Florida, donde la pareja había vivido anteriormente, mencionó que las circunstancias de su desaparición “parecían extrañas”.

“El Departamento de Policía de North Port está colaborando activamente en este caso junto con el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, donde se denunció su desaparición”, informó el departamento en un comunicado. “El Departamento de Policía del Condado de Suffolk está investigando la desaparición de una mujer de Blue Point que desapareció mientras viajaba”.

Brian Laundrie es nombrado “persona de interés” y desaparece

El miércoles, la policía de North Port nombró a Brian Laundrie como “persona de interés” en el caso.

“Hasta el momento, Brian Laundrie no se ha puesto a disposición de los investigadores para ser entrevistado ni ha proporcionado ningún detalle útil”, sostuvo el departamento de policía de Florida en un comunicado.

“Sabemos que Brian regresó aquí a North Port el 1 de septiembre - 10 días antes de que su familia denunciara su desaparición el 11 de septiembre”.

“No tenemos información de que haya ocurrido un crimen aquí en North Port. Brian Laundrie es una persona de interés en este caso”, detalla el comunicado.

El 14 de septiembre, Laundrie también desapareció, aunque su familia no denunció su ausencia a la policía durante varios días.

El viernes siguiente a su desaparición, su familia comunicó a los investigadores que se había dirigido a la Reserva Carlton de Florida con sólo una mochila. También se inició una intensa búsqueda de él en la zona pantanosa, ya que la policía detalló que era posible que pudiera sobrevivir ahí escondido “durante meses”.

El jefe de policía de North Port, Todd Garrison, argumentó: “Como padre, puedo imaginar el dolor y el sufrimiento por el que está pasando la familia de Gabby.

“Estamos suplicando a cualquier persona, incluido Brian, que comparta con nosotros información sobre su paradero en las últimas semanas.

“La falta de información de Brian está dificultando la investigación. Las respuestas acabarán saliendo a la luz.

“Ayudaremos a encontrar a Gabby y ayudaremos a encontrar a cualquiera que pueda estar involucrado en su desaparición”, reiteró Garrison en un comunicado.

Sin embargo, el lunes el Departamento de Policía de Puerto Norte dijo que suspendía la búsqueda de Laundrie en la Reserva de Carlton, admitiendo que había “agotado todas las vías” para encontrar al hombre en el pantano.

Hicieron públicas varias imágenes de la furgoneta Ford Transit en la que viajaba la pareja, e hicieron un llamamiento para que se produjeran avistamientos.

“Hasta ahora, hemos recibido cientos de pistas que están siendo examinadas a través de múltiples agencias”, precisa el comunicado.

La furgoneta tiene una matrícula de Florida QFTG03 y pidió a la gente que llamara a una línea telefónica nacional establecida por el FBI en el 1-800-CALLFBI (225-5324).

La policía de North Port está dirigiendo la investigación con la ayuda del FBI. La policía del condado de Suffolk, en Long Island (Nueva York), donde la madre de Petito denunció su desaparición, también está trabajando en la investigación.

La cooperativa Moonflower y una inquietante conexión con un doble homicidio

El miércoles, la policía de la pequeña ciudad de Moab, en Utah, reveló que respondió a los informes de un incidente de violencia doméstica que involucraba a la pareja.

Un testigo llamó al Departamento de Policía de la ciudad de Moab sobre las 16:45 horas del 12 de agosto para decir que “se temía lo peor” tras presenciar cómo la pareja se iba a las manos en su furgoneta.

El incidente se produjo fuera de la Cooperativa Comunitaria Moonflower, donde trabajaba la recién casada Kylen Schulte.

Los cuerpos de Schulte, de 24 años, y de su esposa Crystal Turner, de 38, fueron encontrados días después en un camping cercano, con múltiples heridas de bala. El doble homicidio sigue sin resolverse.

Sin embargo, la oficina del sheriff del condado de Grand determinó el viernes que los dos incidentes no estaban relacionados.

La policía de Utah hizo públicas las imágenes de las cámaras corporales del incidente que muestran a los agentes separando a Petito y a Laundrie

El agente Daniel Robbins dijo que la pareja parecía estar atravesando una “crisis de salud mental”, según un informe de incidente policial obtenido por The Independent.

El agente informó de que la pareja padece una enfermedad mental que les hacía discutir más, y que no habían tomado la medicación durante su viaje a campo traviesa en una furgoneta Ford Transit transformada.

“Ese tiempo transcurrido creó una tensión emocional entre ellos y aumentó el número de discusiones”, escribió Robbins.

Robbins escribió que Laundrie había intentado encerrar a su novia fuera de la furgoneta, pero ella consiguió entrar por la puerta del conductor.

“Entró en su furgoneta y Gabrielle había entrado en un estado maníaco. Brian dijo que Gabrielle, pensando que la iba a dejar en Moab sin transporte, fue a abofetearlo”, escribió Robbins.

“Cuando Gabrielle empezó a golpear, Brian la empujó para evitar la bofetada”.

Según la declaración, Petito estaba desequilibrada, pero aun así alcanzó la cara y el brazo derecho de Laundrie, dejándole arañazos visibles.

Robbins argumentó que no creía que el incidente “llegara al nivel de una agresión doméstica”.

Decidió separar a la pareja durante la noche para que pudieran “restablecer su estado mental”.

Aunque la pareja quería permanecer junta, la policía dispuso que Laundrie pasara la noche en un hotel a través de Seekhaven, un centro de crisis familiar de Moab.

Petito permaneció en la furgoneta durante la noche.

“Les indiqué a Brian y a Gabrielle que aprovecharan este tiempo separados para relajar sus emociones y recuperar el control de su ansiedad”.

Anteriormente, el 12 de agosto, Petito publicó varias fotos en su cuenta de Instagram. Entre ellas, varias en las que aparecía debajo del famoso arco delicado del parque nacional, y una en la que aparecían ella y Laundrie.

Describió la caminata hasta el arco a las 7 de la mañana y el encuentro con otros excursionistas a lo largo del camino.

“También acampamos una noche en Devils Garden con la cubierta de nuestra tienda de campaña para quedarnos dormidos mirando las estrellas, intentando ver la lluvia de meteoritos de las Perseidas”, escribió.

No hay conexión

Kylen Schulte y Crystal Turner fueron vistos por última vez en un bar de Moab el 13 de agosto, y sus cuerpos fueron encontrados cinco días después en un campamento en la zona de South Mesa, en las montañas de La Sal.

Después de que saliera a la luz la conexión con la Cooperativa Moonflower, Maggie Keating, coordinadora de marketing y divulgación comunitaria de la tienda, dijo a The Independent que la conexión con otro caso de alto perfil era preocupante.

“Es un poco abrumador”, dijo.

“Definitivamente, todavía estamos llorando la pérdida. Sólo ha pasado un mes y hemos tenido que seguir avanzando y entonces esto nos trae de nuevo a la cabeza”.

Keating comentó que nadie que estuviera trabajando ese día se había percatado de la presencia de los policías en la pelea.

“No sé cómo no nos habríamos enterado si no hubieran llamado a la policía a la puerta de nuestra tienda. Supongo que alguien estaba sentado fuera de nuestra tienda y supongo que fue la persona que los vio y llamó a la policía”.

Keating indicó a The Independent que la noticia de la desaparición de Petito estaba “explotando” en la ciudad.

“Puedo entender que la gente empiece a especular y que su imaginación se dispare, pero en lo que respecta a nuestra conexión con ella, parece bastante vaga”.

“Simplemente ocurrió un incidente que alguien vio cerca de nosotros. Pero no hay ninguna conexión por lo que sabemos.

“Después de haber pasado por la experiencia de no saber lo que le pasó a Kye hace un mes y sólo experimentar ese miedo, definitivamente puedo relacionarme más con lo que sus amigos y familiares están pasando.

“No puedo imaginar ahora que ha pasado tanto tiempo que ha estado desaparecida”.

No hay pruebas que conecten los dos incidentes, pero el momento y la proximidad entre ellos ha provocado más inquietud en la ciudad.

Un portavoz de la oficina del sheriff del condado de Grand dijo a Fox News que estaban buscando cualquier actividad sospechosa en torno al momento del doble homicidio.

“Estamos buscando todo, es decir, cualquier cosa y todo lo que era sospechoso alrededor de ese tiempo o no estamos descartando nada en este momento”, sostuvo un portavoz de la oficina del sheriff.

“Así que sólo estamos investigando la información a medida que llega”.

En busca de respuestas

El portavoz de la policía de North Point, Josh Taylor, argumentó el martes a The Independent que los padres de Laundrie se habían negado a permitir que los agentes hablaran con él y les habían dado la información de contacto del abogado de la familia.

Cuando se le preguntó si la policía encontraba algo sospechoso en las acciones de la familia, el Taylor dijo: “Hay sentido común en juego”.

“Ni siquiera tenemos pruebas de que se haya cometido un delito, aparte de la preocupación y de que hay cosas que no cuadran y que permiten suponerlo.

“Es posible que algo muy malo haya sucedido aquí, ella no ha sido vista durante semanas y ahora él está de vuelta aquí con el vehículo y nos han dicho que hablemos con el abogado de la familia”, indicó Taylor.

Ese mismo día, un abogado de la familia Laundrie emitió un comunicado en el que decía que esperaba que la búsqueda de Petito tuviera éxito.

“Este es un momento extremadamente difícil tanto para la familia Petito como para la familia Laundrie.

“Tengo entendido que se ha organizado una búsqueda de Petito en el Parque Nacional de Grand Teton o en sus alrededores, en Wyoming.

“En nombre de la familia Laundrie, esperamos que la búsqueda de Petito tenga éxito y que Petito se reúna con su familia”.

“Por consejo de los abogados, la familia Laundrie se mantiene al margen en este momento y no hará más comentarios”.

Tanto el padre de Petito, Joe Petito, como su madre, Schmidt, se mostraron enfadados por la declaración de la familia Laundrie.

En su aparición en Fox News el miércoles, el padre de Gabby Petito señaló: “Lo siento. Eso no es una declaración”.

“Olvídate de Brian, Brian está en casa a salvo. Sus padres, sí es difícil para ellos. Mentira”.

“¿Sabes qué? Mi hija no está aquí. Nuestra hija no está aquí. Ni siquiera sabemos dónde está, en qué estado está”.

Más tarde ese día, Schmidt criticó al novio de su hija.

“Brian afirma que quiere sentarse en un segundo plano mientras buscamos a Gabby en la naturaleza de los parques nacionales de Grand Teton y Yellowstone”, escribió en un comunicado publicado a través de su abogado Richard Stafford.

“Brian dejó a Gabby en la naturaleza con osos pardos y lobos mientras él se sienta en la comodidad de su casa. ¡En su casa!”.

“Brian, ¿cómo pudiste hacerle esto a Gabby?” preguntó Schmidt, añadiendo que su silencio era “reprobable”.

Schmidt imploró a Laundrie que diera a conocer lo que sabía.

“Brian, lo que pasó en Wyoming, pasó. Lo único que puedes controlar es lo que haces ahora. Dinos dónde está Gabby”.

“En el punto en que su desesperación se está convirtiendo en ira”

Los padres de Petito aumentaron la presión sobre la familia Laundrie el jueves por la tarde, publicando una carta abierta a los padres de Brian, Christopher y Roberta, en la que les rogaban que contaran a la policía lo que sabían.

La carta abierta, firmada por Jim y Nichole Schmidt, padrastro y madre de Petito, y Joe y Tara Petito, padre y madrastra de ésta, fue leída en una rueda de prensa por su abogado Richard Stafford.

El texto completo dice: “Les escribimos esta carta para pedirles que nos ayuden a encontrar a nuestra hermosa hija. Entendemos que están pasando por un momento difícil y su instinto de proteger a su hijo es fuerte.

“Les pedimos que se pongan en nuestro lugar No hemos podido dormir ni comer y nuestra vida se está desmoronando.

“Creemos que usted sabe la ubicación de donde Brian dejó a Gabby. Le rogamos que nos lo diga. Como padre, ¿cómo pudiste dejarnos pasar por este dolor y no ayudarnos? Como padre, ¿cómo pudiste hacer pasar por esto a los hermanos menores de Gabby?”.

“Gabby vivió contigo durante más de un año. Iba a ser tu nuera. ¿Cómo puedes mantener su ubicación oculta?”.

“Los dos estuvisteis en casa de Jim y Nichole. Los dos estaban muy contentos de que Brian y Gabby se comprometieran y estuvieran planeando pasar su vida juntos”.

“Por favor, si a usted o a su familia les queda algo de decencia, díganos dónde se encuentra Gabby. Díganos si estamos buscando en el lugar correcto”.

“Todo lo que queremos es que Gaby vuelva a casa. Por favor, ayúdenos a conseguirlo”.

Después de leer la carta, Stafford informó a los medios de comunicación que los padres estaban “en el punto en que su desesperación se está convirtiendo en ira”.

“Saben que los Laundrie saben dónde está su hija. Eso es exasperante”.

Búsqueda de la familia

La familia de Petito está dirigiendo la búsqueda de la niña. La madre de Gabby, Nichole Schmidt, dio una conferencia de prensa el 13 de septiembre. “Como madre, me preocupaba que mi hija hiciera un viaje por carretera”, dijo Schmidt. “Pero me sentí segura, tenían un plan, un itinerario, y estábamos emocionados por ellos”.

Dirigiéndose a Gabby directamente, su padre Joseph Petito dijo: “Gabby, sólo queremos que vuelvas a casa”, instó. “Llámanos. Haznos saber que estás bien. Vuelve a casa, por favor”.

Su padre declaró al Newsday que la familia estaba sufriendo mucho desde su desaparición: “Es como ahogarse con las manos atadas a la espalda. No se puede describir. No hay nada que puedas hacer. No puedes controlar nada”, dijo.

“El orgullo no es un problema ahora mismo. Mi única hija ha desaparecido”, reiteró. “Voy a hacer, la familia, la madre de Gabby, vamos a hacer todo lo que podamos para encontrarla”.

La búsqueda de Petito parece centrarse en el Parque Nacional de Grand Teton, en Wyoming, el último lugar donde se cree que fue vista.

El marido y el hijo de Schmidt han colgado dos carteles de persona desaparecida en sus cuentas de Instagram, así como una foto de Petito, para ayudar en su búsqueda. Ambos dijeron que no podían “hacer más comentarios porque hay una investigación activa”.

Se ha creado una página de GoFundMe para ayudar a la familia en su búsqueda y pagar los gastos de los investigadores y de los viajes. Hasta ahora ha recibido contribuciones de más de 65 mil dólares.

Su padrastro James Schmidt se unió a la búsqueda de Petito en Wyoming el miércoles, repartiendo folletos y colocando carteles de personas desaparecidas en Jackson.

Un amigo de la familia, Gary Rider, dijo a The Independent: “Planeamos reunirnos con los investigadores y rastrear los lugares conocidos y esperamos ayudar a verificar alguna información que hemos recibido a través de las pistas y la investigación”.

Hallazgo del cadáver

El domingo 19 de septiembre, el FBI anunció el hallazgo de un cadáver en la zona que estaban buscando, en el Parque Nacional de Grand Teton, en Wyoming, donde se cree que estuvo por última vez Petito antes de su desaparición.

Tras el descubrimiento de un cuerpo, la policía convocó una conferencia de prensa y anunció que el cuerpo que habían recuperado coincidía con la descripción de la Sra. Petito. La familia de la Sra. Petito fue informada del desarrollo y las redes sociales se inundaron con mensajes de condolencia para la familia.

El martes por la tarde, el abogado de la familia Petito, Richard Stafford, confirmó que el cuerpo era de Gabby en un mensaje de texto a The Independent.

El médico forense del condado de Teton, el Dr. Brent Blue, confirmó que la muerte de la Sra. Petito fue un homicidio, pero la causa exacta de la muerte aún no se había confirmado.

Publicaciones en redes sociales

La pareja había ahorrado su dinero y había renunciado a sus trabajos para viajar por los Estados Unidos, como parte de un creciente movimiento de "nómadas" que evitan un estilo de vida normal en busca de libertad y aventura.

Sus cuentas de Instagram documentaron partes de su viaje, con la primera publicación el 2 de julio. Publicaron sobre Monument Rocks de Kansas, Colorado Springs, el Parque Nacional Great Sand Dunes, el Parque Nacional Zion y el Parque Nacional Bryce en Utah y el Parque Nacional Canyonlands.

"Reducir el tamaño de nuestra vida para encajar en esta pequeña camioneta fue la mejor decisión que hemos tomado", escribió Laundrie en Instagram ese mes. “Sacrificar el espacio para despertar en la naturaleza todos los días no ha sido ningún sacrificio”.

Fueron estas publicaciones las que inspiraron un enorme interés en el caso, y fueron aprovechadas por un ejército de detectives en línea que se unieron al esfuerzo para ayudar a localizar a la Petito.

Estudiaron detenidamente sus publicaciones de Instagram, en busca de inconsistencias o signos de preocupación.

Petito publicó una foto por última vez en su cuenta de Instagram el 26 de agosto.

La publicación la muestra frente a un mural de mariposas con una pequeña calabaza tejida con la leyenda "Feliz Halloween". Su publicación anterior, el 19 de agosto, mostraba la vista de un parque desde el interior de su camioneta.

A diferencia de sus publicaciones habituales, estas dos no tenían una etiqueta de ubicación.

Algunos usuarios de Instagram señalaron que este no era su estilo habitual y que su cabello parecía recién teñido en la foto.

Una página de Pinterest sospechosa de pertenecer a Laundrie ofrece nuevas pistas sobre su estado mental en las semanas previas a la desaparición de su novia Gabby Petito el 25 de agosto o alrededor de esa fecha.

Una imagen muestra un boceto de figuras fantasmales, una lápida y un texto disperso que dice “déjala ir, déjala ir, Dios la bendiga, donde sea que esté”.

En una publicación distinta, el texto en la parte inferior de una imagen dice: "No intentes encontrarme" y "Finalmente escapé de las malvadas garras de mi “maestro". A los demás les digo: ÚNETE A MI. Muerde la mano que te alimenta. Vive La Liberte”.

Otra carpeta titulada "Objetivos de la vida" y compartida por el Laundrie, su madre y la Petito estaban haciendo planes para su boda.

En Instagram, Brian Laundrie se presenta a sí mismo como un amante de la naturaleza, un novio devoto y un artista con inclinaciones conspirativas.