El ex presidente Barack Obama afirmó que los espectadores de Fox News ven una “realidad diferente” en comparación con los lectores de The New York Times.

En una entrevista con The 19th, Obama habló del papel que desempeñan los medios de comunicación tradicionales y sociales en el fomento de las divisiones y la polarización política en Estados Unidos.

“Creo que mucho de eso tiene que ver con los cambios en la forma en que la gente obtiene la información”, dijo Obama a The 19th. “Ya he hablado de esto antes, pero si ves Fox News, percibes una realidad diferente que si lees The New York Times. Y esas diferencias se han visto amplificadas por los medios sociales, que permiten a la gente vivir en burbujas con otras personas que piensan como ellos”.

Añadió que el país está “más dividido que cuando me presenté por primera vez a la presidencia en 2008”.

“Estados Unidos se ha fracturado por una combinación de divisiones políticas, culturales, ideológicas y geográficas que parecen ser más profundas que las simples diferencias en política”, comentó.

Obama señaló que su ex vicepresidente, el actual presidente Joe Biden, es el hombre adecuado para intentar salvar esa brecha.

Leer más: Obama: reacción del Partido Republicano al primer presidente negro refleja “la historia de Estados Unidos”

“Si alguien puede ayudar a salvar nuestras diferencias, es Joe Biden”, confirmó Obama. “Se ha pasado la vida uniendo a la gente. Y como presidente, se ha centrado en hacer retroceder la pandemia y reconstruir nuestra economía, ideas que los estadounidenses de ambos partidos pueden apoyar”.

Obama ha arremetido contra Fox News en el pasado. En 2017, afirmó que: “Si viera Fox News, no me votaría”.

“Lo vería y diría ¿quién es ese tipo? Este personaje Barack fue retratado de manera extraña. Todo está editado y moldeado [...] El punto es que obtienes múltiples realidades”, criticó en la Cumbre de Liderazgo de Hindustan Times en Nueva Delhi en diciembre de 2017.

En un vídeo de apoyo a Biden cuando se presentaba a la presidencia, Obama mencionó: “El otro lado tiene un enorme cofre de guerra, el otro lado tiene una red de propaganda con poca consideración por la verdad”.

“Hasta que no nos pongamos de acuerdo en un conjunto sobre los hechos, hasta que no podamos distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, el mercado de las ideas no funcionará”, indicó Obama a The 19th en la entrevista publicada el lunes. “Nuestra democracia no funcionará. Así que, como ciudadanos, tenemos que empujar nuestras instituciones en la dirección de abordar estos desafíos.”