Exrepartidor de FedEx se declara culpable de matar a niña de 7 años en Texas

Un exconductor de FedEx se declaró culpable el martes de matar a una niña de 7 años después de entregarle un regalo de Navidad en su casa de Texas, donde les dijo a las autoridades que la golpeó accidentalmente con su camioneta y luego la estranguló en un ataque de pánico.

Tanner Horner enfrenta la pena de muerte o cadena perpetua por el asesinato en 2022 de Athena Strand, cuyo cuerpo fue hallado dos días después de que se reportó su desaparición en el pueblo rural de Paradise, cerca de Fort Worth. Ahora, los jurados decidirán el castigo de Horner.

“Lo único verdadero que Tanner Horner le dijo a las autoridades fue que la mató”, manifestó el fiscal de distrito del condado Wise, James Stainton, durante los alegatos de apertura. “Les va a costar seguirle el ritmo al patrón y la red de mentiras que armó. Es mentira tras mentira tras mentira tras mentira”.

Mientras la madrastra de Athena testificaba, al jurado se le mostró una imagen de la niña tomada de un video dentro de la camioneta de reparto. Ella aún estaba viva y estaba arrodillada detrás del asiento del conductor.

Stainton señaló que el relato que Horner les contó a las autoridades —que la atropelló con su vehículo y entró en pánico— es una “mentira absoluta”. Indicó que ella no tenía lesiones cuando Horner la metió en la camioneta.

“Lo primero que Tanner Horner le dice a Athena cuando la carga y la sube a ese camión, se inclina y le dice: ‘No grites o te haré daño’. Lo dice dos veces”, afirmó Stainton.

Stainton les dijo a los jurados que la evidencia del caso es “dura”, y que verán un video de lo que ocurrió ese día y luego escucharán audio después de que la cámara quedó cubierta.

“Van a escuchar lo que un hombre de 250 libras (113 kg) puede hacerle a una niña de 67 libras (30 kg)”, expresó Stainton. “Y cuando digo que es horrible, lo digo en serio”.

Afirmó que Athena se defendió de Horner, y que se encontró su ADN debajo de las uñas de ella. También indicó que el ADN de Horner fue hallado “en lugares donde no debería encontrarse ADN en una niña de 7 años”.

Según una orden de arresto, Horner les dijo a las autoridades que estranguló a Athena después de atropellarla accidentalmente con su camioneta mientras hacía una entrega. Horner les comentó a los investigadores que Athena no resultó gravemente herida después de que la golpeara al dar marcha atrás, pero que entró en pánico y la metió en su camioneta.

Horner dijo que no quería que ella le contara a su padre lo ocurrido, así que primero intentó romperle el cuello y, cuando eso no funcionó, la estranguló con las manos en la parte trasera de la camioneta, según la orden. La orden indicó que Horner llevó a los investigadores al lugar donde había dejado el cuerpo de Athena.

En los alegatos de apertura, el abogado de Horner, Steven Goble, les dijo a los jurados: “Cuando alguien tiene lesionado el cerebro, no se ve”.

Aunque reconoció que la evidencia contra Horner era “abrumadora” y “terrible”, les dijo a los jurados que la madre de Horner bebió alcohol estando embarazada, que él tiene autismo y que padeció “diversas enfermedades mentales a lo largo de su vida”, además de haber estado expuesto a una “enorme cantidad de plomo”.

Goble pidió a los jurados que lo condenaran a cadena perpetua.

Ashley Strand, la madrastra de Athena, les dijo a los jurados que el paquete que Horner había dejado era un regalo de Navidad para la niña: una caja de Barbies “You Can Be Anything” (“Puedes ser lo que quieras ser”). Strand, quien desde entonces se ha divorciado del padre de Athena, comentó que a la pequeña le gustaba vivir en su terreno en el campo, donde podía “correr libre y sin límites”.

El juicio fue trasladado del rural condado Wise a Fort Worth después de que los abogados de Horner argumentaron que no podría tener un juicio justo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.