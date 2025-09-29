Una de las brujas de Etsy que fue contratada para hechizar al activista conservador Charlie Kirk días antes de su asesinato ha dicho que el grupo “lamenta cualquier angustia experimentada”.

La semana pasada, la periodista Megyn Kelly, ex presentadora de Fox News, llamó la atención sobre un artículo publicado por la publicación feminista Jezebel dos días antes de que Kirk (31) fuera tiroteado mortalmente en un acto celebrado en un campus universitario de Utah, EE. UU., el 10 de septiembre.

En el artículo, titulado “We Paid Some Etsy Witches to Curse Charlie Kirk” (”Pagamos a unas brujas de Etsy para que maldijeran a Charlie Kirk”), la autora relata que se puso en contacto con varias brujas —autoidentificadas como tales— en la plataforma de comercio electrónico Etsy, y las contrató para que hechizaran a Kirk, según Kelly.

La autora dijo que habían buscado el conjuro con la esperanza de castigar al “misógino de extrema derecha con un mal corte de pelo” por lo que denominó sus “años de retórica regresiva”.

Una de las brujas de Etsy que fue contratada para hechizar al activista conservador Charlie Kirk días antes de su asesinato ha dicho que el grupo "lamenta cualquier angustia experimentada" ( Benjamin Hanson/Middle East Images/AFP via Getty )

Kirk había fundado el grupo juvenil conservador Turning Point USA y defendía los valores familiares cristianos.

“Quiero dejar claro que no estoy invocando a fuerzas oscuras para causarle daño”, escribió la autora del artículo.

Kelly dijo el martes en su programa de SiriusXM: “Erika y Charlie Kirk se enteraron de estas maldiciones, y esa noticia realmente perturbó a Erika, en particular. Ella conocía las enseñanzas cristianas sobre el tema, amaba a Charlie, y se asustó cuando se enteró de las maldiciones que Jezebel había invocado”.

Alguien que afirma ser una de las brujas con las que contactó el autor, conocida como sacerdotisa Lilin, dijo al Daily Mail: “Lamentamos cualquier angustia causada. Lo que hacemos se hace desde una perspectiva imparcial y a nivel profesional. Respetamos los sentimientos de la viuda y estamos abiertas a una conversación privada para abordar sus preocupaciones”.

La periodista Megyn Kelly, ex presentadora de Fox News, dijo que la historia "realmente [había perturbado]" a la esposa de Kirk, Erika ( Dimitrios Kambouris/Getty Images for TIME )

La sacerdotisa Lilin afirmó que fue su “hermana”, conocida como la suma acerdotisa Leamashtu, quien realmente lanzó el hechizo.

“Nuestros hechizos son de naturaleza espiritual y no realizamos acciones que pretendan causar daño físico”, dijo la sacerdotisa Lilin, y añadió: “No celebramos la pérdida de vidas”.

La sacerdotisa Lilin dijo que ella y la suma sacerdotisa Leamashtu habían recibido recientemente un “aluvión de amenazas de muerte”.

Kirk, de 31 años, recibió un disparo mortal en un acto celebrado en un campus universitario de Utah el 10 de septiembre ( David Ryder/Getty Images )

El asesinato de Kirk suscitó un amplio abanico de emociones entre los estadounidenses de ambos bandos políticos.

En su funeral, celebrado en Arizona a principios de este mes, Erika dijo que perdonaba a Tyler Robinson, el hombre de 22 años acusado de matar a su marido. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo: “Odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos”.

Los demócratas, por su parte, han condenado la violencia política.

En el funeral de Kirk en Arizona a principios de este mes, su viuda Erika dijo que perdonaba a Tyler Robinson, el hombre de 22 años acusado de matar a su marido ( Win McNamee/Getty Images )

La sacerdotisa Lilin dijo que ella y la suma sacerdotisa Leamashtu han sido expulsadas de Etsy. The Independent se puso en contacto con Etsy para obtener comentarios.

Kelly dijo la semana pasada que Etsy debería volver a “la artesanía y la joyería”, y que Jezebel debería cerrar su sitio web e identificar a la autora que escribió el artículo sobre Kirk.

Jezebel retiró el texto tras la muerte de Kirk y condenó el fatal tiroteo “en los términos más enérgicos posibles”.

“No respaldamos, alentamos ni excusamos la violencia política de ningún tipo” afirmó la publicación.

Traducción de Sara Pignatiello