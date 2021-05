Elon Musk: No, el autismo no necesita “solución”, preferiríamos ser aceptados tal como somos

Mientras presentaba Saturday Night Liveel fin de semana pasado, Elon Musk, el multimillonario detrás de Tesla y Space X, reveló que tenía el síndrome de Asperger. Cuando la audiencia rompió a aplaudir, bromeó: “No voy a hacer mucho contacto visual con el elenco esta noche. Pero no te preocupes, soy bastante bueno ejecutando humanos en modo de emulación".

Si bien muchos pueden perder la relevancia de esta línea desechable, la admisión es casi más conmovedora que la revelación de Asperger. Me dice que Musk ha estado luchando por ocultar su diagnóstico durante mucho tiempo. Lo sé porque soy autista y, como Elon Musk y miles de personas más en el espectro del autismo, "ejecutar humanos en modo de emulación" es lo que nos vemos obligados a hacer. Es doloroso y absolutamente agotador.

Desde muy joven me di cuenta de que a la gente no le gustaba que yo fuera yo mismo, así que comencé a observar a los demás y a copiarlos para que me aceptaran. A esto se le llama enmascaramiento. Pero la cosa es que, incluso con todo el esfuerzo que puse para parecer normal, todavía no fui aceptado. La gente seguía pensando que era raro o molesto, y me intimidaban por eso.

Enmascarar es tan agotador. Es como si nunca pudiera bajar la guardia por miedo a delatarme, y ha tenido un impacto enorme en mi salud mental. Enmascararse durante tanto tiempo es lo que conduce al agotamiento autista. Existir es tan agotador para mí.

En una sola conversación, hay tantas cosas en las que tengo que pensar conscientemente y que son naturales para otras personas. Tengo que pensar en hacer suficiente contacto visual, hacer la expresión facial correcta, sostener mi cuerpo de la manera correcta, hablar a la velocidad adecuada, dejar los espacios del tamaño adecuado en la conversación, hablar con el volumen adecuado, usar el tono de voz adecuado y usando las palabras adecuadas para la situación.

Además de eso, tengo que interpretar lo que dice la otra persona y comprender su lenguaje corporal. Suceden muchas cosas en mi cabeza todo el tiempo, y me pone ansioso parecer grosero.

A lo largo de los años, la gente ha rechazado mis luchas porque creen que tengo autismo "leve". Mi autismo me afecta cada minuto del día. El hecho de que otros experimenten mi autismo "levemente" no significa que yo también lo haga. De hecho, la única razón por la que las personas pueden experimentar mi autismo levemente es porque he puesto mucho esfuerzo en enmascarar. Mi cuerpo entero podría estar gritando por dentro, completamente abrumado por la ansiedad, pero no lo mostraré.

Eso no es algo bueno. No debería tener que enmascararme. Debería poder simplemente existir en el mundo, auténticamente autista, y el mundo debería estar bien con eso. Deberían aceptarme, pero no lo hacen. El mundo tiene prejuicios hacia las personas autistas.

Admiro a Elon Musk por hablar sobre Asperger. Cuanto más hablen las celebridades y otras personas sobre el autismo, menos personas autistas tendrán que enmascarar. Sin embargo, hay algunas cosas que podría aprender del resto de la comunidad autista.

En el pasado, Elon Musk ha hablado de "solucionar" el autismo. Su idea es que implantar un sistema de conexión de tecnología cerebral en un ser humano resolverá muchas enfermedades relacionadas con el cerebro. Pero muchas personas autistas no quieren una cura. En cambio, quieren ser aceptados y celebrados tal como son. Con la influencia de Elon Musk, podría usar su plataforma para defender este mensaje y elevar otras voces autistas.

Mi autismo es lo que me hace quien soy; informa, tanto mis fortalezas como mis debilidades. Hace unas semanas, organicé un evento de recaudación de fondos para la Semana de Concientización sobre el Autismo en Cygnet Elms, un servicio de atención de complejos de alta dependencia en Birmingham para mujeres, y me encontré hablando de las muchas cosas positivas de ser autista.

Tener diferencias sensoriales significa que experimento el mundo con más intensidad que otras personas. Esto suele ser abrumador, pero también significa que experimento una euforia sensorial. También siento cosas muy profundamente, lo que me hace extremadamente empático, y eso me hace amable y muy tolerante con los demás.

Las personas autistas a menudo tienen intereses muy centrados, también conocidos como intereses especiales. Me encanta mi capacidad para hiperconcentrarme y la pasión que tengo por las cosas. También noto pequeños detalles y cosas que otras personas no ven. Veo el mundo de manera diferente, a través de una lente clara, y esto significa que puedo identificar soluciones donde otras personas no pueden. ¿Te suena familiar, Elon?

Mi autismo es parte de mí y no es algo que pueda separarse de mí. Debería poder existir libremente autista y orgulloso. Pero para que eso suceda, el mundo debe dejar de castigar la diferencia y comenzar a aceptarla.