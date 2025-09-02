Stay up to date with notifications from The Independent

El líder norcoreano, Kim Jong Un, llega a Beijing para desfile militar junto a Putin y Xi Jinping

Hyung-Jin Kim,Kim Tong-Hyung
Martes, 02 de septiembre de 2025 08:34 EDT
NORCOREA-CHINA
NORCOREA-CHINA (AP)

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, llegó el martes a Beijing, según la Agencia Central de Noticias de Corea.

Kim llegó a la estación de tren de Beijing y fue recibido por altos funcionarios chinos.

La agencia de noticias estatal china Xinhua publicó una foto de Kim sonriendo, vestido con un traje negro y corbata roja, bajando de su tren en la estación de Beijing.

Kim asistirá a un desfile militar en Beijing el miércoles junto a sus homólogos chinos y rusos, un evento que, según expertos, podría demostrar una unidad tripartita contra Estados Unidos.

Kim y el presidente ruso, Vladímir Putin, están entre los 26 líderes mundiales que se sumarán al presidente chino, Xi Jinping, para presenciar el enorme desfile militar del miércoles en Beijing, que conmemora el 80 aniversario del fin de la II Guerra Mundial y la lucha de China contra las agresiones bélicas de Japón.

Se prevé que sea la primera vez que Kim asista a un evento multilateral importante durante sus 14 años de gobierno, y la primera vez que Kim, Xi y Putin, todos ellos desafiantes clave de Estados Unidos, se reúnan en el mismo lugar. Ninguno de los tres países ha confirmado una reunión privada trilateral de líderes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

