EEUU suspende ayuda para el gobierno federal de Somalia; alega que confiscó asistencia alimentaria

Estados Unidos suspendió su asistencia al gobierno federal de Somalia debido a acusaciones de que funcionarios somalíes destruyeron un almacén del Programa Mundial de Alimentos financiado por Washington y confiscaron 76 toneladas de ayuda alimentaria destinada a la población civil, informó el Departamento de Estado el miércoles.

"El gobierno del presidente Donald Trump tiene una política de tolerancia cero en lo referente al desperdicio, el robo y el desvío de asistencia vital", afirmó la dependencia en un comunicado.

"El Departamento de Estado ha suspendido todos los programas actuales de asistencia de Estados Unidos que benefician al gobierno federal de Somalia", añadió el comunicado. "Cualquier reanudación de la asistencia dependerá de que el gobierno federal de Somalia asuma la responsabilidad de sus inaceptables acciones y tome las medidas correctivas correspondientes".

La suspensión se produce en momentos en que el gobierno de Trump ha intensificado sus críticas contra los refugiados e inmigrantes somalíes en Estados Unidos, incluyendo acusaciones de fraude que involucran centros de cuidado infantil en Minnesota. Además, ha impuesto significativas restricciones a los somalíes que desean llegar al país y ha tomado medidas para dificultar la permanencia de los somalíes que ya se encuentran en territorio estadounidense.

De momento se desconoce qué tanta asistencia se vería afectada por la suspensión, debido a que la Casa Blanca ha recortado los gastos de ayuda exterior, desmantelado la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus iniciales en inglés) y no ha publicado nuevos datos país por país.

Estados Unidos proporcionó 770 millones de dólares en asistencia para proyectos en Somalia durante el último año de la presidencia de Joe Biden, pero sólo una fracción fue directamente al gobierno.

La Casa Blanca tomó la decisión después de que, por órdenes del presidente Hassan Sheikh Mohamud, las autoridades en el Puerto de Mogadiscio demolieron el almacén del PMA "sin notificación previa o coordinación con los países donantes, incluidos Estados Unidos", según un funcionario estadounidense al tanto del presunto incidente.

El funcionario habló bajo condición de anonimato a fin de discutir informes privados de diplomáticos estadounidenses en la región.

Ubicada en el Cuerno de África, Somalia es una de las naciones más pobres del mundo y ha estado asediada por conflictos crónicos y una inseguridad exacerbada por intensas sequías en las últimas décadas.

