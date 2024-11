El rapero canadiense Drake dice que su compañía discográfica debería haber impedido que su compañero de sello y rival declarado, Kendrick Lamar, publicara 'Not Like Us', una canción que ataca brutalmente a Drake; en cambio, afirma, la empresa la convirtió en un “megaéxito viral” para perjudicar su carrera.

En una petición presentada ante un tribunal de Texas (EE. UU.) el lunes por la tarde y hecha pública el martes, el intérprete nacido en Toronto introdujo una serie de acusaciones adicionales contra Universal Music Group (UMG), apenas unas horas después de lanzar la bomba de que el gigante de los medios de comunicación había multiplicado artificialmente las reproducciones de la canción de Lamar —que califica a Drake de pedófilo— mientras suprimía su propio trabajo.

“A principios de este año, [Lamar] presentó a UMG una nueva canción llamada 'Not Like Us'”, se afirma en el documento presentado en Texas. Y se añade: “Antes de aprobar el lanzamiento de la canción, UMG sabía que la canción en sí, así como la carátula del álbum y el video musical que la acompañaban, atacaban el carácter de otro de los artistas más prominentes de UMG, Drake, acusándolo falsamente de ser un delincuente sexual, de participar en actos pedófilos, de albergar a delincuentes sexuales y de cometer otros actos sexuales delictivos. En concreto, la canción llama a Drake 'pedófilo certificado', 'depredador' y alguien cuyo nombre debería 'ser registrado y puesto en vigilancia vecinal'”.

Según el documento, UMG “tiene el control exclusivo sobre la concesión de licencias de 'Not Like Us' y podría haberse negado a publicar o distribuir la canción o haber exigido que se editara y/o eliminara el material ofensivo”.

“Pero UMG optó por hacer lo contrario. UMG diseñó, financió y luego ejecutó un plan para convertir 'Not Like Us' en un megaéxito viral con la intención de utilizar el espectáculo del daño a Drake y sus negocios para impulsar la histeria de los consumidores y, por supuesto, los ingresos masivos. Ese plan tuvo éxito, probablemente más allá de las expectativas más descabelladas de UMG”, se expresa en la demanda.

open image in gallery El rapero nacido en Toronto presentó una serie de acusaciones adicionales contra Universal Music Group ( Copyright 2024 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

La primera denuncia de Drake contra UMG pedía a un juez que ordenara a la discográfica conservar todos los registros de sus comunicaciones con Spotify, alegando que representantes de la empresa sobornaron al servicio de streaming para que promocionara 'Not Like Us' y que utilizó una red de bots para que el gran éxito pareciera más popular de lo que realmente era. En la demanda se afirma que UMG utilizó tácticas similares con la empresa de comunicaciones iHeartMedia, con sede en la ciudad de San Antonio, Texas, y pide al tribunal que ordene a los ejecutivos de iHeart que presten declaración y revelen detalles de la supuesta conspiración.

También se dice que el equipo de Drake tiene pruebas suficientes contra UMG para presentar una demanda por difamación, y que, dependiendo de lo que salga en las declaraciones, también podría presentar demandas por fraude civil y violaciones de la ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión de EE. UU.).

“La difusión récord de 'Not Like Us' en streaming, ventas y reproducciones radiofónicas fue deliberada, y parece haberse basado en prácticas comerciales irregulares e inapropiadas”, se señala en la demanda.

De acuerdo al documento, Drake “ha sabido de al menos un empleado de UMG” que pagó a un promotor de radio independiente para que 'Not Like Us' sonara en antena “sin que [las emisoras] revelaran a sus oyentes que UMG les había pagado por hacerlo”. Por otro lado, Drake “no ha podido confirmar si alguna emisora de iHeartRadio estaba entre las emisoras pagadas como parte de la estrategia de UMG o si hubo algún pago directo de UMG a iHeartRadio para promocionar 'Not Like Us'”.

Pero, continúa, “dado el estatus de iHeartMedia como la 'compañía de audio número uno' del país, el Peticionario cree que UMG empleó tácticas similares para impulsar la reproducción radiofónica de 'Not Like Us' en las emisoras de iHeartMedia”.

Una fuente de UMG calificó de absurdas las acusaciones, afirmando que la discográfica ha invertido millones de dólares en la carrera de Drake, y rechazó firmemente la idea de que se intentara perjudicar intencionadamente a uno de sus artistas más populares.

Asimismo, un portavoz de UMG respondió posteriormente con un comunicado oficial en el que afirmaba: “La sugerencia de que UMG haría cualquier cosa para perjudicar a cualquiera de sus artistas es ofensiva y falsa. Empleamos las prácticas éticas más exigentes en nuestras campañas de marketing y promoción. Ninguna cantidad de argumentos legales artificiosos y absurdos en esta demanda preliminar puede enmascarar el hecho de que los fans eligen la música que quieren escuchar”.

El martes, una fuente del equipo de Drake dijo a The Independent: “Esta acción está dirigida a UMG, no a iHeart. Sabemos que UMG participó en esta campaña de manipulación. No sabemos quién más se unió, así que el objetivo de la presentación de esta demanda es averiguarlo”.

En un correo electrónico, la portavoz de iHeartMedia, Wendy Goldberg, declinó hacer comentarios, ya que la empresa no está acusada de ningún presunto delito.

Drake y Lamar llevan peleándose casi una década, y Lamar, en la mayoría de los casos, ha salido vencedor.

Tras la presentación del documento el lunes, algunos fans del hip-hop arremetieron contra Drake por la maniobra:

“Drake es el primer rapero que recurre a la ley tras perder una batalla de rap”, publicó un usuario en X.

“Drake yendo a los tribunales tras perder una batalla de rap no es nada hip-hop”, escribió otro.

Traducción de Sara Pignatiello