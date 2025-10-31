Dos personas mueren por inundaciones en la Ciudad de Nueva York durante fuerte tormenta

Dos personas murieron el jueves en sótanos inundados de la Ciudad de Nueva York durante una tormenta que además cerró caminos y causó retrasos en los aeropuertos, informaron las autoridades.

Un equipo de buceo recuperó el cuerpo de un hombre de 39 años después de que los bomberos recibieran una llamada sobre una persona atrapada en el sótano inundado de una casa de tres niveles en Brooklyn alrededor de las 4:30 de la tarde, dijo la policía.

Un video publicado en internet mostraba a los bomberos llevando a la víctima a través de agua que llegaba hasta la pantorrilla en la calle.

En Manhattan, un hombre de 43 años fue encontrado muerto dentro de la sala de calderas inundada de un edificio de apartamentos, informó la policía. La causa de la muerte estaba bajo investigación.

Algunos lugares de la ciudad registraron lluvias récord. Informes preliminares mostraron que cayeron 4,57 centímetros (1,8 pulgadas) de lluvia en Central Park el jueves, lo que superaría el récord de 4,17 centímetros (1,64 pulgadas) establecido para el parque en 1917, según el Servicio Meteorológico Nacional. El Aeropuerto LaGuardia registró 5 centímetros (1,97 pulgadas) de lluvia, lo que rompería el récord de 3 centímetros (1,18 pulgadas) de 1955 para ese aeropuerto.

Nueva York experimentó el jueves lluvia de intensidad variable durante horas. Fotos y videos en redes sociales mostraban agua subiendo hasta los parachoques de los autos y entrando en las estaciones de metro.

"Cuando ves la cantidad de agua que estaba cayendo, nuestros sistemas de alcantarillado simplemente no están construidos para manejar eso. Fue una lluvia constante, a lo largo de todo el tiempo", comentó alcalde Eric Adams a la estación de radio 1010 WINS.

Algunas intersecciones con desagües obstruidos se inundaron lo suficiente como para que los autos flotaran.

La caída de ramas de los árboles dañó vehículos en algunos vecindarios.

Las autoridades no divulgaron por el momento los nombres de los dos hombres que murieron.

Renée Phillips, una habitante de la localidad, contó al The New York Times que el hombre que murió en Brooklyn había entrado en el sótano inundado de su edificio mientras intentaba rescatar a uno de sus perros.

