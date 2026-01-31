Derrumbe en mina de coltán en Congo causó al menos 200 muertos, según autoridades rebeldes

Al menos 200 personas fallecieron a principios de semana cuando un deslave provocó el colapso de varias minas en una importante explotación de coltán en el este de República Democrática de Congo, dijeron las autoridades rebeldes el sábado.

El derrumbe ocurrió el miércoles en las minas de Rubaya, que están controladas por los rebeldes del M23, según informó a The Associated Press Lumumba Kambere Muyisa, portavoz del gobernador designado por la milicia para la provincia de Kivu del Norte. El alud estuvo causado por las fuertes lluvias, agregó.

"Por ahora, hay más de 200 muertos, algunos de los cuales siguen bajo el lodo y no han sido recuperados", explicó Muyisa. Varias personas más sufrieron lesiones y fueron trasladadas a tres centros de salud en la ciudad de Rubaya, mientras que se esperaba que el sábado las ambulancias llevaran a los heridos a Goma, la ciudad más cercana a unos 50 kilómetros (30 millas) de distancia.

El gobernador de Kivu del Norte designado por los rebeldes ha suspendido temporalmente la minería artesanal en el lugar y ordenó la reubicación de los residentes que habían construido refugios cerca de la mina, añadió Muyisa.

Rubaya está en el corazón del este del país centroafricano, una zona rica en minerales que durante décadas ha sido devastada por la violencia de las fuerzas gubernamentales y de diferentes grupos armados, incluido el M23, respaldado por Ruanda y cuyo reciente resurgimiento ha agravado el conflicto y una ya de por sí grave crisis humanitaria.

Más del 15% del suministro mundial de tantalio, un metal raro extraído del coltán que es clave en la producción de celulares inteligentes, computadoras y motores de aviones, procede de la región de Rubaya.

En mayo de 2024, el M23 tomó la ciudad y se apoderó de sus minas. Según un reporte de Naciones Unidas, desde entonces, los rebeldes han gravado el comercio y transporte de coltán, lo que les generaría unos ingresos de al menos 800.000 dólares al mes.

El este del país lleva décadas sumido en una crisis intermitente. Los diversos conflictos han provocado una de las mayores crisis humanitarias en el mundo, con más de siete millones de desplazados, de los cuales 100.000 huyeron de sus hogares este año.

A pesar del acuerdo firmado entre los gobiernos de República Democrática del Congo y Ruanda, mediado por Estados Unidos, y de las negociaciones en curso entre los rebeldes y el gobierno, los combates continúan en varios frentes en el región oriental y causan numerosas bajas civiles y militares.

El acuerdo entre las dos naciones abre también el acceso a los minerales críticos al gobierno y las empresas estadounidenses.

Banchereau informó desde Dakar, Senegal.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.