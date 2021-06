¿Quién es la ex esposa de Derek Chauvin, que solicitó el divorcio después de la muerte de George Floyd?

Pocos días después de que George Floyd muriera bajo la custodia del ex oficial de policía Derek Chauvin y otros tres oficiales del Departamento de Policía de Minneapolis, su ex esposa Kellie May Xiong Chauvin solicitó el divorcio contra Chauvin.

La Sra. Chauvin, de 46 años, se separó por primera vez de su esposo el 28 de mayo de 2020, solo tres días después de que Floyd muriera mientras estaba bajo custodia policial el 25 de mayo. Su entonces esposo, Chauvin, no cumplió con el plazo para presentar una respuesta y una contra petición para impugnar cualquiera de sus propuestas.

Luego solicitó el divorcio el 30 de mayo de 2020 en el Tribunal de Distrito del Condado de Washington en Stillwater, Minnesota.

Un juez de Minnesota aprobó la solicitud de divorcio de la pareja el 2 de febrero de 2021, meses después de que una jueza rechazara su solicitud de transferir la mayor parte de sus activos a la Sra. Chauvin. La jueza escribió en ese momento que la transferencia de la mayoría de los activos a una de las partes podría ser una "insignia de fraude".

Un jurado encontró a Chauvin culpable de los tres cargos que enfrentaba. Le escoltaron de la corte esposado. Se quedará bajo la custodia policial hasta su audiencia de sentencia, que está programada para junio.

¿Quién es Kellie Chauvin?

Nacida en Laos, la Sra. Chauvin tenía solo tres años cuando su familia huyó del país a Tailandia en 1977 como refugiados. Después de unos años viviendo en un campo de refugiados, la familia pudo emigrar a Estados Unidos donde residían en Eau Claire, Wisconsin.

La Sra. Chauvin experimentó el acoso cuando era niña porque era menos competente en lectura y escritura en inglés en comparación con sus compañeros de clase.

"Dicen 'tierra de los libres', pero todavía no me sentía libre", dijo anteriormente la Sra. Chauvin en una entrevista con Twin Cities Pioneer Press . "No sabíamos inglés. Mis padres no querían que saliéramos de casa porque no confiaban en el mundo. Aterrizas en este nuevo mundo y no sabes qué esperar, así que siempre guardamos distancia”.

Debido a sus antecedentes como mujer Hmong, los padres de la Sra. Chauvin le encontraron un marido antes de que cumpliera los 18 años. La pareja estuvo casada durante 10 años y tuvo dos hijos juntos antes de que ella solicitara el divorcio debido a acusaciones de abuso doméstico.

Después del divorcio, la Sra. Chauvin se mudó a Minnesota y obtuvo su título de asociado en radiología. Aceptó una pasantía en el Centro Médico del Condado de Hennepin en Minneapolis en su sala de emergencias, que luego se convirtió en un puesto de tiempo completo.

El hospital fue donde la Sra. Chauvin conoció a su ex esposo Derek, quien conoció a quien sería su futura esposa mientras traía a alguien para un chequeo médico antes de un arresto. Después de que Chauvin llevó al sospechoso a la cárcel, regresó al hospital para invitarla a salir, según Twin Cities Pioneer Press.

Este fue el mismo hospital donde Floyd fue declarado muerto el 25 de mayo de 2020.

"Debajo de todo ese uniforme, es simplemente un osito de peluche", dijo la Sra. Chauvin en 2018. "Es un caballero. Todavía me abre la puerta, todavía me pone el abrigo. Después de mi divorcio, tenía una lista de lo que necesitaba si alguna vez volviera a tener una relación, y él cumplía con todos los requisitos".

La Sra. Chauvin atrajo la atención de los medios después de competir y ganar el concurso de belleza de Miss Minnesota en 2018, convirtiéndola en la primera mujer Hmong en ostentar el título.

El matrimonio y el divorcio de la pareja Chauvin

La pareja se casó en junio de 2010 y no tienen hijos juntos. Tenían dos propiedades juntos: una casa en Oakdale, Minnesota; y una casa adosada en Windermere, Florida.

La Sra. Chauvin citó "una ruptura irrecuperable" en su matrimonio cuando solicitó el divorcio solo cinco días después de la muerte de Floyd en mayo de 2020.

En una declaración pública emitida por sus abogados, la Sra. Chauvin dijo que "su más sentido pésame está con la familia [del Sr. Floyd]". Ella continuó "solicitando respetuosamente que sus hijos, sus padres mayores y su familia extendida tengan seguridad y privacidad" en medio del proceso de divorcio.

Inicialmente, la pareja propuso que la mayoría de sus activos se transfirieran a la Sra. Chauvin en medio del divorcio. Pero la jueza de distrito del condado de Washington, Juanita Freeman, rechazó esa propuesta sobre la base de un posible fraude.

Un acuerdo propuesto presentado en enero de 2021 otorgaría a la Sra. Chauvin las ganancias netas de la casa de la pareja en Minnesota, que perdió valor debido al vandalismo, así como el título de su casa en Florida, que también fue objeto de actos de vandalismo.

La pareja también planeó dividir toda la deuda y el dinero que quedaba en su cuenta bancaria, lo que dejaría a la Sra. Chauvin con alrededor de $704.000, mientras que su ex marido recibiría alrededor de $420.000, informó el Minneapolis Star Tribune.

No se reveló públicamente el acuerdo final que se alcanzó cuando se finalizó el divorcio en febrero de 2021.