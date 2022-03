Las escuelas de la ciudad de Nueva York pronto ya no requerirán que los niños de entre 2 y 4 años usen cubrebocas.

El alcalde Eric Adams anunció el martes que a partir del lunes 4 de abril, el uso de cubrebocas para niños de entre 2 y 4 años será opcional.

Adams dijo que el uso de cubrebocas seguirá siendo opcional mientras el número de casos de covid-19 se mantenga bajo.

“Han pasado dos semanas desde que eliminamos el mandato de cubrebocas para los niños de las escuelas públicas hasta el 12º grado y, afortunadamente, nuestro porcentaje de casos positivos en las escuelas se ha mantenido bajo”, comentó. “Cada día revisamos los datos, y si seguimos viendo niveles bajos de riesgo, entonces, el lunes 4 de abril, haremos que los cubrebocas sean opcionales para los niños de 2 a 4 años en las escuelas y guarderías”.

La medida ocurre luego de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, rescindiera todos los mandatos de uso de cubrebocas en el estado a principios de este mes, aunque permitió que los condados individuales siguieran aplicando las normas sobre los cubrebocas si lo consideraban necesario para mantener la salud pública.

Adams anunció una semana después que retiraría la mayoría de los mandatos de uso de cubrebocas en las escuelas de la ciudad de Nueva York, pero no para los estudiantes de entre 2 y 4 años. Esa decisión provocó cierto rechazo por parte de los padres y manifestantes anticubrebocas durante el fin de semana.

No está claro si fue este rechazo lo que provocó que el alcalde hiciera el anuncio.

Los mandatos de uso de cubrebocas están cediendo terreno en los Estados Unidos a medida que los números de casos de covid-19 siguen cayendo después del dominio de la variante ómicron en enero y febrero.

Si bien el número de casos está disminuyendo, una nueva variante de ómicron, la BA.2, a veces llamada “ómicron sigiloso”, está comenzando a extenderse por todo Estados Unidos. La comisionada de salud de la ciudad de Nueva York, la Dra. Mary Bassett, dijo a los periodistas que la variante “ómicron sigilosa” ahora representa el 42 por ciento de todos los casos de coronavirus en la ciudad de Nueva York.

“Hopefully, we won’t see a surge. I don’t think we will. The easiest way to prevent that is to continue to get people vaccinated. And for those who have been vaccinated, to continue to get them boosted, so that’s really where we stand right now,” Dr Fauci said on ABC’s “This Week.” The doctor did say it was likely the US would see an “uptick” in coronavirus cases.

Si bien, según los informes, la variante de ómicron sigiloso es entre un 50 y un 60 por ciento más contagiosa, tanto el Dr. Bassett como el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, han dicho que no creen que la nueva variante provoque un aumento en los casos como lo hicieron ómicron y delta.

“Con suerte, no tendremos un aumento. No creo que lo tengamos. La forma más fácil de prevenir eso es seguir vacunando a las personas. Y para aquellas que ya han sido vacunadas, seguir aplicándoles los refuerzos, así que esa es realmente nuestra postura en este momento”, declaró el Dr. Fauci en This Week de ABC.

El médico dijo que era probable que EE.UU. tuviera un “repunte” en los casos de coronavirus.