Corte Suprema de EEUU podría ampliar el poder presidencial de Trump

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ha encabezado a la mayoría conservadora del máximo tribunal en una marcha constante para aumentar el poder de la presidencia desde mucho antes de la época del presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Los jueces podrían dar el siguiente paso en un caso que se argumentará el lunes, en el que se pide la revocación de un fallo unánime de hace 90 años que limita la autoridad ejecutiva.

La jueza liberal Elena Kagan señaló en septiembre que los conservadores de la corte parecen estar “ansiosos por emprender esa acción”.

Ya han permitido que Trump, en los primeros meses de su segundo mandato, despida a casi todas las personas que ha querido, a pesar de la decisión de la corte de 1935 en Humphrey’s Executor que prohíbe que el presidente destituya sin causa a los jefes de agencias independientes.

Entre los funcionarios está Rebecca Slaughter, cuyo despido de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) está en cuestión en el caso actual, así como a funcionarios de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, la Junta de Protección de Sistemas de Mérito y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor.

Los únicos funcionarios que han sobrevivido hasta ahora a los esfuerzos por destituirlos son Lisa Cook, una gobernadora de la Reserva Federal, y Shira Perlmutter, una funcionaria de derechos de autor de la Biblioteca del Congreso. La corte ya ha sugerido que considerará a la Fed de manera diferente a otras agencias independientes, y Trump ha dicho que quiere que ella salga debido a acusaciones de fraude hipotecario. Cook niega haber cometido alguna falta.

Desde hace mucho tiempo, Humphrey’s Executor ha sido blanco del movimiento legal conservador que ha adoptado una visión expansiva del poder presidencial conocida como el ejecutivo unitario.

El caso presentado ante el máximo tribunal tiene que ver con la misma agencia, la FTC, que estaba en cuestión en 1935. Los jueces establecieron que los presidentes —el demócrata Franklin D. Roosevelt en ese momento— no podían despedir sin causa a los líderes designados de las agencias federales.

La decisión marcó el comienzo de una era de poderosas agencias federales independientes encargadas de regular las relaciones laborales, la discriminación en el empleo, las ondas de radio y mucho más.

Los defensores de la teoría del ejecutivo unitario han dicho que el estado administrativo moderno interpreta mal la Constitución: las agencias federales que forman parte del poder ejecutivo responden al presidente, y eso incluye la capacidad de despedir a sus líderes a voluntad.

Como escribió el juez Antonin Scalia en un disenso de 1988 que ha adquirido un estatus mítico entre los conservadores, “esto no significa parte del poder ejecutivo, sino todo el poder ejecutivo”.

Desde 2010 y bajo el liderazgo de Roberts, la Corte Suprema ha reducido constantemente las leyes que restringen la capacidad del presidente para despedir personas.

En 2020, Roberts escribió para la corte que “el poder de destitución del presidente es la regla, no la excepción” en una decisión que respaldó el despido del jefe de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor por parte de Trump, a pesar de las protecciones laborales similares a las mantenidas en el caso de Humphrey.

En la decisión de inmunidad de 2024 que salvó a Trump de ser procesado por sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020, Roberts incluyó el poder de destitución entre los poderes “conclusivos y excluyentes” del presidente que el Congreso no tiene autoridad para restringir.

Pero según historiadores legales, e incluso un destacado defensor del enfoque originalista para interpretar la Constitución que es favorecido por los conservadores, Roberts podría estar equivocado sobre la historia que sustenta la teoría del ejecutivo unitario.

“El texto y la historia del Artículo II son mucho más equívocos de lo que la Corte actual ha sugerido”, escribió Caleb Nelson, profesor de derecho de la Universidad de Virginia que una vez sirvió como asistente legal del juez Clarence Thomas.

Jane Manners, profesora de derecho de la Universidad de Fordham, dijo que ella y otros historiadores presentaron informes a la corte para proporcionar antecedentes y contexto sobre el poder de destitución en los primeros años del país que también podrían llevar a la corte a revisar sus puntos de vista. “No estoy conteniendo la respiración”, dijo.

Los abogados de Slaughter abrazan los argumentos de los historiadores, diciendo a la corte que los límites al poder de Trump son congruentes con la Constitución y la historia de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia argumenta que Trump puede despedir a los miembros de la junta por cualquier razón mientras trabaja para llevar a cabo su agenda y que el precedente debería ser desechado.

“Humphrey’s Executor siempre estuvo flagrantemente equivocado”, escribió el Procurador General D. John Sauer.

Una segunda cuestión en el caso podría afectar a Cook, la gobernadora de la Fed. Incluso si un despido resulta ser ilegal, la corte desea poder decidir si los jueces tienen el poder de reincorporar a alguien.

El juez Neil Gorsuch escribió a principios de este año que los empleados despedidos que ganan en la corte probablemente pueden obtener un pago retroactivo, pero no su reincorporación.

Eso podría afectar la capacidad de Cook para permanecer en su trabajo. Los jueces se han mostrado cautelosos sobre la incertidumbre económica que podría surgir si Trump puede despedir a los líderes del banco central. La corte escuchará argumentos separados en enero sobre si Cook puede permanecer en su trabajo mientras avanza el caso judicial en el que impugna su despido.

