Corea del Norte lanza misiles balísticos hacia el mar tras ejercicios militares de sus rivales

Corea del Norte lanzó misiles balísticos hacia el mar el sábado, informaron sus vecinos, un día después de que Estados Unidos, Corea del Sur y Japón concluyeran sus ejercicios militares trilaterales, que Pyongyang considera una amenaza para su seguridad.

Las fuerzas armadas surcoreanas informaron que detectaron los lanzamientos de varios misiles desde la zona costera oriental de Wonsan, en Corea del Norte. Señalaron que Corea del Sur ha reforzado su dispositivo de vigilancia y mantiene un estrecho intercambio de información sobre los lanzamientos con Estados Unidos y Japón.

El Comando del Pacífico de Estados Unidos indicó que el lanzamiento norcoreano no representa una amenaza inmediata para el territorio estadounidense ni para sus aliados. Dijo que Washington sigue comprometido con la defensa de su territorio nacional y de sus aliados en la región.

Las fuerzas armadas surcoreanas señalaron que el ejercicio Freedom Edge es de carácter defensivo y está destinado a reforzar la capacidad de respuesta conjunta ante las amenazas nucleares norcoreanas.

Horas después de que comenzaran las maniobras el lunes, el ministro de Defensa norcoreano, Kim Song Gi, las criticó, y advirtió que Corea del Norte es capaz de adoptar contramedidas firmes y contundentes desde una posición de fuerza.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.