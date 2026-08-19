Comercios reabren tras el sismo que dejó miles de desplazados en el este de Indonesia

Las tiendas de comestibles, las gasolineras y otros negocios reabrieron el miércoles, cuatro días después de un potente terremoto que mató al menos a 70 personas, hirió a cerca de 1.200 y dañó miles de viviendas.

Los escombros cubrían las calles y los equipos de búsqueda seguían excavando entre las ruinas en busca de posibles víctimas, mientras más de 40.000 personas seguían en tiendas de campaña, centros de evacuación y refugios improvisados.

El sismo se produjo poco antes de las 6 de la mañana del sábado frente a Flores, una isla remota de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, y dejó una destrucción generalizada en toda la isla con daños en al menos 11.925 viviendas, 182 instalaciones de salud, 653 escuelas, 184 oficinas gubernamentales y 173 lugares de culto, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres y otras autoridades.

Se han cubierto las necesidades inmediatas de alimentos y agua y los gobiernos locales de siete regencias afectadas han reanudado sus operaciones “para acelerar la recuperación posterior al desastre y atender las necesidades administrativas de la comunidad”, manifestó el gobernador de Nusa Tenggara Oriental, Emanuel Melkiades Laka Lena.

El temblor tuvo su epicentro a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas), de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los residentes huyeron presas del pánico cuando se emitieron alertas de tsunami, que más tarde se retiraron. Las autoridades registraron más de 2.100 réplicas hasta el martes, aunque los residentes apenas sintieron 70.

Miles de personas en toda la isla durmieron al aire libre por temor a las réplicas. Las calles seguían cubiertas de escombros mientras los rescatistas retiraban los restos y el lodo de un deslave y “anticipaban la posibilidad de descubrir más víctimas”, indicó Fathur Rahman, coordinador de la misión de búsqueda.

En Maumere, una ciudad portuaria de la regencia de Sikka, los mercados y las gasolineras atrajeron a grandes multitudes en su reapertura. En Reo, una localidad de la muy golpeada regencia de Manggarai, los residentes hicieron fila afuera de una tienda de comestibles que solo abrió parcialmente sus puertas para limitar la cantidad de clientes que ingresaban.

“La ayuda alimentaria ha servido, pero no cubre todo lo que necesitamos para la vida diaria”, expresó Delvina Panjaitan, quien esperaba en el exterior del comercio. “Seguimos dependiendo de las tiendas de comestibles y los mercados, y necesitamos que vuelvan a funcionar”.

Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas, es propenso a los terremotos y las erupciones volcánicas debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Flores vivió uno de los desastres más letales del país en 1992, cuando un sismo y un tsunami posterior mataron a unas 2.500 personas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.