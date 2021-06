Los CMT Music Awards anuncian su apoyo al control de armas y los fanáticos enfurecen

Un tweet a favor del control de armas de Country Music Television (CMT) ha fracasado en la organización, justo cuando la cadena está preparada para albergar una de las mayores entregas de premios del género: los CMT Music Awards.

Una furiosa reacción estalló entre los fanáticos de la música country la semana pasada después de que la cuenta de Twitter de Country Music Television anunció su apoyo para poner fin a la violencia armada y alentó a todos a vestirse de naranja en honor al movimiento.

“Estamos (virtualmente) vestidos de naranja hoy en apoyo del Día Nacional de Concientización sobre la Violencia Armada y para llamar la atención sobre las más de 100 vidas que se pierden todos los días a causa de la violencia armada”, tuiteó la organización.

El tuit incluía una imagen con la estadística de que "todos los días más de 100 estadounidenses mueren con armas de fuego", un hecho que proviene de un informe de los CDC que analiza la violencia con armas de fuego en los EE. UU. de 2015 a 2019.

Las respuestas al tweet mostraron que la mayoría de los seguidores reaccionaron negativamente al apoyo de CMT al Día Nacional de Concientización sobre la Violencia Armada, incluidos algunos que amenazaron con boicotear la entrega de premios, programada para el miércoles por la noche, en medio del apoyo de la organización.

“Siento haberme encontrado con esto el día del espectáculo. Parece que he visto mi último show de los premios CMT y también he visto CMT. Continuaré siguiendo la música country (especialmente a los compositores); pero al parecer escucharé y veré música country en otros lugares, principalmente en vivo en Nashville”, escribió un usuario de Twitter.

Otra persona afirmó que el tweet de CMT les hizo perder a la mayoría de sus espectadores.

“Acabas de perder el 75% de tus espectadores. Por mi parte, nunca veré ninguna estación que defienda una campaña contra la 2da Enmienda, que es lo que acaba de hacer CMT. Pensarías que conocerían a su audiencia [sic], pero pones a cargo a los idiotas despiertos, y obtienes una estupidez”, escribió un usuario de Twitter.

Una encuesta de Los Angeles Times a los primeros 100 encuestados directos del tweet encontró que el 95% de ellos estaban en contra de lo que CMT estaba promoviendo y acusó a la red de ir en contra de su base principal.

"Gran trabajo alienando a su audiencia", escribió un comentarista.

The Independent se ha puesto en contacto con CMT para obtener un comentario.

Se desconoce si el tweet afectaría a los premios CMT, que dependen de los votos de los fanáticos para decidir el ganador de cada categoría.

Las ceremonias de premios durante el último año han atraído a una menor audiencia en medio de la pandemia de COVID y su transición a una experiencia más virtual. Entonces, si se registran números bajos de espectadores para los próximos Premios CMT, no significa necesariamente que el controvertido tweet de la organización haya llevado a un boicot del programa.

Pero ha creado controversia para la red en un momento en que la cancelación del control y los boicots se han arraigado dentro de la nación como una forma de que los estadounidenses expresen su disgusto hacia una persona u organización.

La música country evoca imágenes de comunidades rurales del sur y cristianos blancos conservadores, dos grupos demográficos con un gran apoyo a la Segunda Enmienda y la posesión de armas. CMT presionó un botón al rojo vivo para muchos de los fanáticos más fervientes del género.

Geoff Mann, profesor de geografía en la Universidad Simon Fraser, analizó la música country y su relación con su audiencia en un ensayo de 2008 titulado ¿Por qué la música country suena blanca?

En el documento, Mann describió las décadas de 1950 y 1960 como un punto de inflexión clave para el género cuando comenzó a promover una cierta visión de la "blancura" en la sociedad. La música evolucionó a su forma más actual con un enfoque en la nostalgia de los artistas y se remonta a tiempos "más simples" en el país.

“Rápidamente se convirtió en una situación en la que la música no describía cómo se sentían los blancos, sino cómo se sentía la blancura”, escribió Mann. “Y, en ese sentido, es, o al menos a menudo lo es, una gran máquina de reproducción cultural, que no solo narra el asedio en curso de gente blanca simple e inocente - por eso la nostalgia es tan absolutamente central en todo el género - sino también realizar una resistencia a este asedio en la experiencia de un 'normal' blanco supuestamente simple e impenitente que es básicamente un gran 'f *** you' para cualquiera que celebre las fuerzas detrás de ese asedio".

Dada esta explicación, los espectadores de CMT podrían ver el tuit de armas como otro "asedio" de algo que atribuyen a su cultura: la capacidad de poseer con orgullo un arma.

La música country ha tenido que lidiar con la raza y otros problemas culturales dentro de su género a lo largo de los años.

La artista Morgan Wallen, una cantante blanca, experimentó una violenta reacción luego de que un video mostrara a la estrella de la música country usando la palabra N en un video en febrero.

El artista se disculpó por sus acciones una semana después del lanzamiento del video, pero la industria de la música country inicialmente no respondió amablemente a la situación. Los Billboard Music Awards prohibieron la asistencia de Wallen, las estaciones de radio dejaron de reproducir su música, fue suspendido temporalmente de su sello y despedido de su agencia de talentos.

Luego, solo un día antes de los premios CMT, los fanáticos de Wallen, quienes afirman que ha sido cancelado injustamente, compraron múltiples vallas publicitarias en Nashville en apoyo del cantante de música country.

“Los aficionados están hablando. Ya es suficiente”, decían siete vallas publicitarias esparcidas por Nashville. "En la industria de la música queremos ser escuchados".

Estas vallas publicitarias también aparecieron en Los Ángeles antes de los Billboard Music Awards y los Academy of Country Music Awards después de que Wallen fuera excluido en medio de la controversia.

Al principio, la controversia parecía que tal vez la música country estaba teniendo en cuenta algunos de los problemas relacionados con la raza que prevalecen dentro del género. Pero Wallen no ha perdido el equilibrio dentro de la industria.

Los Country Music Awards (CMA) anunciaron que Wallen aún podría ser nominado para premios este año, pero no se le permitiría participar en categorías específicas. Wallen también regresó a su sello discográfico y a las ondas de radio en los meses posteriores a la reacción violenta.

Estos últimos incidentes, la reacción violenta de los tweets de armas de CMT y el regreso de Wallen después de la controversia, muestran que los fanáticos podrían estar intentando mantener la comunidad de música country que conocen desde hace mucho tiempo, no una que esté dispuesta a abrazar los cambios culturales.

Sin embargo, algunas estrellas de la música country podrían influir en cómo cambia el género en los próximos años.

Las Dixie Chicks y Lady Antebellum han intentado ser más inclusivas para su audiencia alterando sus nombres a The Chicks y Lady A, respectivamente. (Pero The Chicks ya fueron excluidos de la música country durante años después de hablar contra el presidente George W Bush y la guerra de Irak en 2003).

El cantante de country Mickey Guyton, que hizo historia al convertirse en la primera mujer negra solista en recibir una nominación al Grammy en una categoría country, fue el anfitrión de los Premios ACM este año, que tuvo un récord de cuatro artistas negros nominados. Fue la primera presentadora negra en la entrega de premios desde 1984.

Después de que Wallen se disculpó por usar la palabra N, citando su embriaguez como una de las razones para usar la palabra, Guyton respondió en Twitter.

“El odio es profundo. Las promesas de hacerlo mejor no significan una mierda”, escribió.

Al instante, Guyton fue acosada por el odio de los fanáticos de la cantante de country.

“Lo más terrible para mí fue que ni siquiera él dijo la palabra -eso estaba mal, me enfermó, me dio asco- sino la forma en que algunos de los fanáticos me persiguieron por llamar la atención sobre el racismo. Nunca antes había recibido tanto odio”, dijo Guyton a The New Yorker.

A la propia Guyton se le ha dicho que la música country la cancelaría y que “serás Dixie Chick-ed” por empujar el sobre qué y a quién podría representar el género.

Pero expresó optimismo ante la publicación de que se estaba iniciando un cambio cultural en la música country.

"Sé que la ciudad está comenzando a acoger a otras artistas negras", dijo. “Eso es tan importante. No es suficiente que solo una lo haga aquí y allá, debe ser un mar de mujeres negras, un mar de mujeres latinas, un mar de artistas LGBTQ. Si no vemos eso, entonces será el mismo tipo blanco en una camioneta con una gorra de béisbol, tal vez unas zapatillas".