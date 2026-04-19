Cinco personas baleadas cerca de zona nocturna junto a la Universidad de Iowa

Una pelea degeneró en un tiroteo en un distrito de vida nocturna cerca del campus de la Universidad de Iowa el domingo en la madrugada, lo que dejó a cinco personas heridas, incluidos tres estudiantes, informaron la policía y funcionarios universitarios.

Varias víctimas fueron trasladadas a hospitales por lesiones de bala, según la policía de Iowa City.

Una persona se encontraba en estado crítico mientras que otras cuatro estaban estables, informó la policía.

No se habían realizado arrestos hasta la mañana del domingo, de acuerdo con una alerta del campus. La policía difundió fotos de grupos de personas que fueron identificadas como personas de interés.

Los agentes respondían a reportes de una reyerta colectiva en el centro de Iowa City, cerca de un paseo peatonal lleno de bares y restaurantes, cuando escucharon disparos, indicó la policía.

Videos compartidos en redes sociales muestran múltiples peleas estallando frente a un área de bar al aire libre seguidas por una multitud que huía despavorida.

La presidenta de la universidad, Barbara Wilson, declaró que tres estudiantes resultaron heridos y que había apoyo disponible para la comunidad del campus.

“Mientras esperamos información adicional, estoy pensando en estos estudiantes y sus familias, amigos y todas las personas que se preocupan por ellos. Los tengo muy presentes en mis pensamientos, junto con todos en nuestra comunidad que están sufriendo o se sienten conmocionados en este momento”, dijo Wilson en un comunicado.

La universidad tiene alrededor de 31.000 estudiantes.

“Este acto de violencia sin sentido ha devastado a la comunidad universitaria y a nuestro estado”, indicó la gobernadora Kim Reynolds, quien ofreció asistencia estatal para la investigación.

La universidad emitió varias alertas, en las que aconsejó a los estudiantes mantenerse alejados de la zona. “Aunque la investigación está en sus primeras etapas, no hay indicios de que algún estudiante de la universidad fuera la víctima prevista”, dice una de las alertas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.