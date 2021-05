Un ex conserje que hizo una carrera exitosa afirmando que inventó el famoso bocadillo Flamin 'Hot Cheetos ha respondido a la empresa matriz Frito-Lay, después de que afirmaron que su historia de 20 años era una "leyenda urbana".

Desde principios de la década de 2000, Richard Montañez ha afirmado repetidamente que le presentó la idea de las patatas fritas cubiertas con chile a un gerente en 1991 cuando trabajaba para ellas en un almacén en Rancho Cucamonga en California.

Su inspiradora historia “de la pobreza a la riqueza” le valió un contrato para un libro titulado “Flamin 'Hot: La increíble historia real del ascenso de un hombre de conserje a alto ejecutivo” y una próxima película biográfica dirigida por la estrella de Hollywood Eva Longoria.

Pero después de dos décadas de no disputar su afirmación, Frito-Lay recientemente se presentó y negó que nunca estuvo involucrado en la creación del producto, como se informó en The Los Angeles Times .

"Ninguno de nuestros registros muestra que Richard haya estado involucrado de ninguna manera en el mercado de prueba Flamin 'Hot", dijo Frito-Lay al periódico en un comunicado.

"Hemos entrevistado a varios miembros del personal que participaron en el mercado de pruebas, y todos indican que Richard no participó de ninguna manera en el mercado de pruebas".

No negaron su ascenso en la empresa, de conserje a director de marketing y agregaron: "Eso no significa que no celebremos a Richard, pero los hechos no respaldan la leyenda urbana".

“Fui su mejor embajador”, le dice Montañez a Variety de Frito-Lay. "Pero diré esto, amarás a tu compañía más de lo que ellos te amarán, mantén eso en perspectiva".

Afirman que a una empleada junior en Texas llamada Lynne Greenfeld se le ocurrió la idea y el nombre en 1989.

Según los informes, se puso en contacto con la empresa en 2018 después de escuchar la versión de Montañez, lo que provocó una investigación interna.

La compañía agregó: "Valoramos las muchas contribuciones de Richard a nuestra compañía, especialmente sus conocimientos sobre los consumidores hispanos, pero no le damos crédito por la creación de Flamin 'Hot Cheetos ni de ningún producto Flamin' Hot".

Montañez le dijo a Variety que no había oído hablar de Greenfield y se llamó a sí mismo el "mejor embajador de la marca".

Dijo: “Ni siquiera voy a intentar discutir con esa señora, porque no lo sé. Todo lo que puedo decirte es lo que hice. Todo lo que tengo es mi historia, lo que hice en mi cocina”.

Montañez alega que comenzó a presentarle ideas de productos a Frito-Lay a finales de los 80, mientras trabajaba como conserje de la empresa.

“Frito-Lay tenía algo llamado programa de mejora de métodos, buscando ideas. Eso me inspiró, así que siempre tuve estas ideas para diferentes sabores y productos ”, dice Montañez. “La única diferencia en lo que hice es que hice el producto, en lugar de simplemente escribir la idea en una hoja de papel y enviarla. Reenviarían esos productos a las personas adecuadas y yo no lo sabía, porque yo solo era un trabajador de primera línea".

El representante de Montañez, Steven Montañez, agregó: “La receta y los sabores que se le ocurrieron a Richard, por supuesto, cuando estaban listos para ser producidos en masa, Frito-Lay los modificó e hizo todo lo necesario para prepararlos para el mercado. Pero Richard nunca llegó a formar parte de él porque su puesto no tenía nada que ver con eso. No era un comercializador, no estaba en I + D, no estaba en ventas, era un operador general de máquinas de servicios públicos, que es un conserje ".