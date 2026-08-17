Burnham habría intercambiado mensajes con alguien que se hizo pasar por jefa de despacho de Trump

El primer ministro británico Andy Burnham intercambió mensajes con alguien que se hizo pasar por la jefa de despacho del presidente estadounidense Donald Trump, según informes publicados el lunes.

Un portavoz de Burnham declinó hacer comentarios señalando que las normas no permiten hablar de “asuntos de seguridad nacional”.

Politico citó a cuatro funcionarios no identificados al informar primero que Burnham creyó que estaba intercambiando mensajes con Susie Wiles antes de empezar a sospechar y cortar la comunicación.

La Casa Blanca indicó que el incidente no tuvo nada que ver con que los dispositivos de Wiles hubieran sido hackeados.

El año pasado, el gobierno de Estados Unidos investigó mensajes que funcionarios electos, ejecutivos empresariales y otras figuras destacadas recibieron de alguien que se hacía pasar por Wiles.

Poco después de esos incidentes, el Departamento de Estado advirtió a diplomáticos de Estados Unidos sobre intentos de suplantar al secretario de Estado Marco Rubio, y posiblemente a otros funcionarios mediante inteligencia artificial. La advertencia se produjo tras descubrirse que alguien que se hacía pasar por Rubio había intentado comunicarse con al menos tres ministros de Relaciones Exteriores, un senador estadounidense y un gobernador.

El FBI había advertido sobre “actores maliciosos” que usan la IA para hacerse pasar por funcionarios del gobierno.

Burnham, quien se convirtió en primer ministro hace menos de un mes, ha intentado forjar buenos vínculos con la Casa Blanca. Trump inicialmente se mostró receptivo con el predecesor de Burnham, Keir Starmer, antes de distanciarse de él.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.