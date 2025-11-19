Búho parcialmente cubierto de concreto se recupera tras ser rescatado en Utah

Un búho que fue encontrado parcialmente cubierto de concreto después de meterse en una mezcladora en el suroeste de Utah podría volver a volar libre después de ser limpiado meticulosamente por los trabajadores de un santuario de animales que describieron al animal como un "luchador".

El ejemplar de búho americano fue encontrado en el Black Desert Resort, en el suroeste del estado, y llegó al Best Friends Animal Sanctuary en Kanab, Utah, a principios de mes con el rostro, el pecho y el ala derecha cubiertos de concreto seco. Después de asegurarse de que pudiera respirar, los trabajadores del santuario pasaron días partiendo el concreto con pinzas y limpiándole las plumas con cepillos de dientes, jabón para platos y los dedos.

Dos semanas después, pudo volver a volar y continúa su recuperación en un aviario.

“Es un joven, lo que puede ser el motivo por el que terminó en una mezcladora de concreto, y creemos que es un macho porque es más bien pequeño”, afirmó Bart Richwalski, del santuario de animales.

Los búhos americanos suelen tener un recubrimiento de plumón sobre las plumas, lo que les permite volar silenciosamente mientras cazan. Pero el concreto desgastó las plumas del animal rescatado, apuntó Judah Battista, director del santuario.

Ahora produce un "siseo" al volar, y el santuario no lo liberará en la naturaleza hasta que mude sus plumas y pueda volver a hacerlo de forma silenciosa. Eso debería ocurrir la próxima primavera o verano, agregó Battista.

“Una vez que nuestro amigo búho se recupere, pensamos llevarlo de regreso cerca de donde fue encontrado, no a la obra, sino a algún lugar que sea un hábitat natural para él, y liberarlo”, indicó Richwalski.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.