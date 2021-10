Duane Chapman, también conocido como Dog the Bounty Hunter, reveló que no está trabajando activamente junto a las fuerzas del orden durante su búsqueda de Brian Laundrie, la pareja de Gabby Petito que desapareció después de la desaparición y muerte de la joven.

Durante una aparición en la cadena de extrema derecha Newsmax, Chapman le aseguró al exsecretario de prensa de la Casa Blanca de Trump, Sean Spicer, que generalmente no colabora con la policía en el curso de su trabajo y que no lo haría durante su búsqueda de Laundrie.

"Supongo que hacemos lo mismo, pero en realidad no les presto demasiada atención, como si ellos no me prestan demasiada atención", expuso Chapman. “Después de 45 años, no llamo a la policía, por lo general me llaman a mí, así que no sé qué están haciendo”.

Manifestó que no tiene posibilidades de colaborar con la policía en sus búsquedas.

“No puedo llamar y decir: 'Oye, G-Man, ¿qué pasa con tus pistas?'”, dijo. “Y no me llaman y me dicen: 'Oye, perro, ¿dónde están tus pistas?' así que no tengo ni idea".

Según Chapman, las únicas veces que ha involucrado a las fuerzas del orden en sus operaciones pasadas para hacer cumplir la fianza ha sido cuando la gente comienza a dispararle a él y a su equipo de cazarrecompensas.

"Ahora, si alguien está en una casa y comienza a dispararnos, entonces llamamos al Gran Hermano y envían al SWAT y los perros y atrapan al tipo", explicó el cazarrecompensas. “Pero no me comunico con los oficiales de policía o con el gobierno para decirles lo que estoy haciendo y, de nuevo, no se comunican conmigo para decirme lo que están haciendo”.

Sin embargo, un correo electrónico del equipo de Chapman sugirió que un oficial de policía vestido de civil estaba integrado en su equipo de búsqueda el jueves, y que le había pasado algunos consejos al FBI, lo que sugiere que puede haber exagerado la distancia entre su operación y la aplicación de la ley en curso.

Chapman afirma que ha estado "recibiendo pistas como un loco", pero opinó que solo el 20 por ciento parecía "sólido".

A principios de esta semana, uno de esos consejos resultó fructífero; Chapman contó que recibió información que sugería que la familia de Laundrie visitó un campamento en Fort DeSoto en el condado de Pinellas, Florida.

Más tarde, los periodistas confirmaron a través del Departamento de Parques del Condado de Pinellas que Roberta Laundrie, la madre de Brian Laundrie, se había registrado en un campamento allí el 6 de septiembre y se había ido el 8 de septiembre. Laundrie regresó a casa de su viaje por carretera sin Petito el 1 de septiembre. Petito fue luego reportada como desaparecida el 11 de septiembre.

Después de que los reporteros confirmaron que la madre de Laundrie había estado en el campamento, el abogado de la familia, Steven Bertolino, confirmó que Brian Laundrie los acompañó en el viaje de campamento.

Siguiendo el consejo de Chapman, el FBI recopiló imágenes de vigilancia de las cámaras en el campamento para su revisión.

Chapman y su familia agregaron $ 10 mil al creciente bote de recompensas por información que conduzca al arresto de Laundrie, lo que eleva la recompensa total por la información que condujo al arresto de Laundrie alrededor de $ 180 mil. Todas esas donaciones provienen de entidades privadas y no está claro cuánto se pagaría realmente tras el arresto de Laundrie.