Arquidiócesis de Nueva York y sobrevivientes de abusos del clero alcanzan acuerdo por $800 millones

La arquidiócesis de Nueva York y los abogados de unos 1.300 feligreses que dijeron que fueron abusados sexualmente por miembros del clero llegaron a un acuerdo por 800 millones de dólares para resolver sus disputas legales, lo que sería el segundo arreglo más grande de una arquidiócesis católica en Estados Unidos.

Después de que los abogados de los sobrevivientes anunciaron el acuerdo, el arzobispo Ronald Hicks envió el sábado un correo electrónico a miembros del clero en el que confirmó el arreglo. Hicks indicó que no se concretará el pacto hasta que obtenga la firma de ambas partes, lo que se tiene previsto para la semana del 6 de noviembre.

El único acuerdo sobre reclamos de abuso sexual más grande en Estados Unidos fue el de la arquidiócesis de Los Ángeles en 2024, cuando aceptó pagar 880 millones de dólares a 1.000 víctimas de abuso, además de 740 millones de dólares en reclamos que ya había pagado anteriormente.

La arquidiócesis de San Francisco acordó un arreglo en junio pasado por 395 millones de dólares en relación con unas 500 demandas presentadas por abusos sacerdotales, mientras que un juez federal aprobó en diciembre de 2025 un acuerdo en el que la arquidiócesis de Nueva Orleans aceptó pagar al menos 230 millones de dólares a víctimas de abuso.

El acuerdo con la arquidiócesis de Nueva York pondría fin a más de siete años de litigios. Las partes llegaron a un acuerdo marco en mayo, el cual requería de la aprobación de todas las personas que presentaron una denuncia.

“El acuerdo unánime de los sobrevivientes que presentaron acusaciones contra la arquidiócesis de Nueva York marca un poderoso momento en la búsqueda de justicia", subrayó Jeff Anderson, abogado que representa a las personas que presentaron más de 1.000 denuncias contra la Iglesia católica en el estado de Nueva York. "A través de su valentía, sacrificio y determinación, los sobrevivientes han contribuido a provocar un ajuste de cuentas y un paso significativo hacia la rendición de cuentas”.

La arquidiócesis de Nueva York abarca los distritos de la ciudad del Bronx, Manhattan y Staten Island, así como siete condados al norte de la ciudad de Nueva York. Alberga unas 300 iglesias, más de 150 escuelas parroquiales y a más de 2,5 millones de feligreses.

Hicks señaló en su correo electrónico que, si los miembros de la iglesia preguntan sobre el acuerdo, “por favor háganles saber que se ha avanzado mucho”.

“Estamos a punto de, si Dios quiere, poder brindar cierta sanación y reconciliación a todas las víctimas-sobrevivientes”, escribió. “Este acuerdo también permitirá que la arquidiócesis vuelva a centrar toda su atención en su misión de predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, cuidar de los pobres y necesitados, acoger al forastero y educar a nuestros hijos”.

Nueva York promulgó una ley en 2019 que permite que los sobrevivientes de abuso sexual infantil presenten demandas contra sus agresores y las instituciones que los protegieron hasta que cumplan los 55 años. A quienes ya habían cumplido los 55 años cuando se promulgó la ley también se les dio plazo hasta agosto de 2021 para presentar demandas, sin importar cuándo ocurrió el presunto abuso.

“Este es un logro extraordinario para los sobrevivientes”, manifestó Trusha Goffe, abogada del bufete de Anderson. “Los sobrevivientes se mantuvieron firmes durante años de litigio para alcanzar este acuerdo monumental”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.