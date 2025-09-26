Amenazas de violencia en EEUU tras el asesinato de Charlie Kirk derivan en arrestos

El asesinato de Charlie Kirk ha sido seguido por una serie de arrestos en diversas partes de Estados Unidos debido a presuntas amenazas de violencia en respuesta a la muerte del activista conservador.

Un hombre de Texas, que según las autoridades expresó su apoyo a Kirk, enfrenta cargos federales después de hacer presuntas amenazas en línea este mes para disparar en un desfile del Orgullo en la ciudad de Abilene como un acto de venganza por el asesinato de Kirk. Y en El Paso, una mujer enfrenta un cargo de incendio provocado después de que las autoridades dicen que intentó prender fuego a una iglesia y dejó mensajes amenazantes donde se iba a realizar una vigilia en honor a Kirk.

Las policías de Utah y Minnesota han realizado arrestos similares.

Las redes sociales se encendieron en los días posteriores a la muerte de Kirk el 10 de septiembre. Algunas personas lamentaban su pérdida y otras celebraban su muerte.

Alex del Carmen, criminólogo y profesor en la Universidad Estatal de Tarleton en Stephenville, Texas, afirmó que el aumento de amenazas tras el asesinato de Kirk es "peligroso y contraproducente".

"La Primera Enmienda (constitucional) protege incluso el discurso duro e impopular, pero no protege las amenazas válidas", dijo Del Carmen. "Cuando las personas cruzan esa línea, la rendición de cuentas es esencial, al igual que la empatía por aquellos que están de luto".

En Abilene, un agente del FBI entrevistó al hombre, quien supuestamente reconoció haber hecho las publicaciones y poseer un arma de fuego, pero negó que fuera a tomar alguna acción o disparar a los participantes, según la declaración jurada. El desfile se llevó a cabo sin incidentes el día después del arresto del hombre.

En un caso en Minnesota, en el mismo condado donde la expresidenta de la Cámara de Representantes estatal y su esposo fueron asesinados hace unos meses, un hombre ha sido acusado de cuatro cargos de amenazas terroristas después de que las autoridades dicen que se refirió a Kirk como su "amigo" y amenazó con violencia a varias personas.

"Estas amenazas son escalofriantes y extremadamente gráficas", dijo Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, en Minnesota, en un comunicado. "No toleraremos amenazas de violencia motivada políticamente y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que rindan cuentas quienes hacen estas amenazas".

En Utah, un hombre de Pensilvania fue arrestado por amenaza de terrorismo después de que, de acuerdo con las autoridades, publicó un video amenazante dirigido a la Universidad del Valle de Utah, donde Kirk fue asesinado.

