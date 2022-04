La enfermera privada de Johnny Depp, Debbie Lloyd, dijo durante el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard que ella intentaba “instigar” a Depp siguiéndolo “de habitación en habitación y sin darle su espacio”.

Ella dijo que fue testigo de incidentes similares en varias ocasiones. La declaración de Lloyd fue grabada el 8 de marzo. El clip se reprodujo en la corte el lunes.

Ella dijo que Heard usó la palabra “manía” para describir el comportamiento de Depp. Sus notas de esa época indican que Depp estaba “molesto por esta etiqueta” y que ella “procesó” sus sentimientos con él y que él “pudo ver” el “comportamiento negativo” de Heard.

Lloyd dijo durante su declaración que Heard intentaba “instigar” a Depp. Ella dijo que fue testigo de esto personalmente más de una vez.

“Él iba de habitación en habitación tratando de alejarse de una situación y ella simplemente lo seguía de habitación en habitación y no le daba su espacio”, declaró.

Ella confirmó haber visto un comportamiento similar de Heard en otras ocasiones. Agregó que no estaba al tanto de que alguna de las discusiones hubiera llegado a la violencia física.

Lloyd dijo que recordaba que Depp y Heard se pelearon en un avión, lo que describió como “otra ocasión en la que él estaba sentado en una mesa y no quería hablar y ella no se levantaba de la mesa”.

“Ella no se levantaba de la mesa y él decía ‘por favor, simplemente vete’”, aseguró.

Anteriormente en su testimonio, la enfermera dijo que recordaba “una noche, tratando de salir del penthouse y Amber parada en el elevador sin dejarno salir” porque “ella no quería que él se fuera”.

Lloyd dijo que se había preocupado por Depp cuando estaba discutiendo con Heard porque “sus discusiones eran un desencadenante emocional para él”. Agregó que las discusiones “lo enojaban” y le “acumulaban estrés”.

El juicio por difamación entre Depp y Heard comenzó el lunes 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de la demanda de Depp contra su exesposa en marzo de 2019, en la que argumentó que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post.

El título del artículo de opinión fue “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” [“Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura... eso tiene que cambiar”].

Ahí, Heard escribió que “como muchas mujeres, había sido acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba que presentar denuncias fuera a hacer justicia. Y yo no me veía como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el maltrato familiar y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un maltratador familiar”, lo que dicen es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.