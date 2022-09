Alex Jones gritó “no volveré a disculparme” por difundir mentiras de que la masacre de Sandy Hook fue un “engaño” mientras los familiares de algunas de las víctimas lloraban en el tribunal.

La sala del tribunal de Connecticut se sumió en el caos el jueves cuando el teórico de la conspiración de extrema derecha subió al estrado en su caso de difamación y se negó a reconocer cualquier responsabilidad por causar una década de acoso contra las familias de las víctimas.

“Ya he dicho que lo lamento cientos de veces. No volveré a disculparme”, gritó en la sala del tribunal.

Jones, que pasó gran parte del juicio burlándose de los procedimientos en su programa Infowars, prometió que “no volveré a disculparme” por sus acciones y se quejó de que “la gente cree que yo maté a los niños”.

La dramática escena ocurrió cuando Christopher Mattei, abogado de las familias de las víctimas, confrontó a Jones con las personas a las que acusó de ser “actores de crisis” casi tan pronto como sus hijos y seres queridos fueron asesinados en uno de los peores tiroteos escolares en la historia de EE.UU.

Al jurado se le mostraron imágenes desgarradoras de Robbie Parker hablando con los periodistas un día después de la masacre de 2012.

La hija de seis años de Parker, Emilie, fue una de los 26 estudiantes y miembros del personal asesinados en el tiroteo masivo en la Escuela Primaria Sandy Hook.

Contuvo las lágrimas mientras rendía homenaje a su pequeña que “hizo del mundo un lugar mejor” al estar en él.

“Mi hija Emilie sería una de las primeras en dar todo su amor y apoyo a las víctimas”, dijo.

“Porque ese era el tipo de persona que ella era”.

Le contó a los periodistas sobre los últimos momentos que tuvo con Emilie la mañana de la masacre.

Después de que los miembros del jurado vieron las imágenes, Mattei señaló a Parker en la sala del tribunal y le preguntó a Jones si “Robbie Parker es real”.

El extremista de derecha admitió que “sí”, después de pasar años afirmando que los padres de las víctimas del asesinato eran “actores de crisis” cuyos hijos ni siquiera existieron.

“Durante años le pusiste una diana en la espalda, ¿no?... Al igual que hiciste con todos los padres y seres queridos sentados aquí”, cuestionó Mattei.

Jones lo negó y trató de argumentar que no había nombrado a los miembros de la familia específicamente.

Cuando Mattei le dijo a Jones que “estas son personas reales”, el presentador de Infowars lanzó una diatriba desquiciada sobre los “liberales” y los “iraquíes” antes de preguntar si estaba “en China”.

“Al igual que todos los iraquíes que ustedes, los liberales, mataron y amaron. Eres increíble. Enciendes y apagas las emociones como quieres, es solo una táctica para aprovechar el dolor de estas personas”, despotricó.

Mattei le pidió al teórico de la conspiración que “muestre un poco de respeto” mientras los familiares de las víctimas asesinadas en la masacre de 2012 estaban presentes en la sala del tribunal para escuchar su diatriba.

“Hay familias en el tribunal que perdieron hijos, hermanas, esposas, madres”, dijo Mattei.

Sin conmoverse por la declaración, Jones perdió los estribos y se puso a la defensiva, juró no volver a disculparse por el dolor que ha causado y reiteró que “legítimamente” creía en sus propias mentiras cuando las dijo por primera vez.

“¿Es esta una sesión de lucha, estamos en China? Ya he pedido perdón cientos de veces y no volveré a disculparme. No generé esto, no fui la primera persona en decirlo... pero pensé legítimamente que podría haber sido un montaje, así que lo sostengo. Y no me disculparé por ello”, dijo furioso.

“Ya me disculpé con los padres una y otra vez, no me disculparé con ustedes. No te pido disculpas”.

Mientras Jones y Mattei discutían cada vez con más intensidad, el abogado de Jones comenzó a gritar “objeción” repetidamente por encima del alboroto.

La jueza Barbara Bellis terminó advirtiendo a ambos abogados sobre su conducta en una barra lateral, antes de decirle a Jones que “respetara” al tribunal y recordarle que la sala del tribunal “no es su programa”.

“Esta no es una conferencia de prensa, claramente este no es su programa. Tiene que respetar el proceso”, le dijo.

Mattei pasó a preguntarle a Jones si habrá más tiroteos masivos en el futuro, a lo que respondió poniéndose de nuevo a la defensiva, e insinuó que el abogado lo estaba acusando de llevar a cabo un ataque.

“¿Estás diciendo que voy a dispararle a alguien? ¿Cómo puedo saber? Como si fuera mi culpa, la gente piensa que yo maté a los niños”, respondió, antes de reconocer que “probablemente lo habrá”.

El fundador de Infowars, Alex Jones, sube al estrado para declarar (REUTERS)

Mattei interrogó a Jones sobre si continuará difundiendo mentiras sobre las víctimas de futuros tiroteos masivos.

A los miembros del jurado se les presentó contenido publicado en Infowars hace apenas tres semanas que muestra que él continúa impulsando la afirmación falsa de que se pueden simular tiroteos masivos.

En una encuesta en el sitio web, preguntó a los espectadores “¿Cuál será la operación de bandera falsa del Estado profundo más probable antes de las elecciones de mitad de mandato?”.

Entre las cuatro respuestas de opción múltiple, la primera decía: “Tiroteo masivo”.

“Cada vez que ocurra el próximo tiroteo masivo, todos sabemos lo que vas a hacer... Ya estás condicionando a tu audiencia sobre que es un montaje”, dijo Mattei.

“Estás insinuando a tu audiencia incluso ahora que las próximas personas, el próximo Robbie Parker, es un actor”.

Jones comenzó a emitir afirmaciones falsas solo unas horas después de la masacre de 2012 en Newtown, Connecticut, afirmando en su sitio de conspiración que el tiroteo masivo fue “un engaño gigante” y que las víctimas eran “actores”.

Continuó impulsando las mentiras entre sus seguidores durante años alegando que era una operación de “bandera falsa”.

Si bien Jones se benefició financieramente de la difusión de sus mentiras, las familias de las víctimas fueron objeto de años de acoso y amenazas en persona y en línea por parte de sus seguidores.

Se muestra a los miembros del jurado una encuesta de Infowars de hace unas tres semanas que sigue insinuando que los tiroteos masivos son “operaciones de bandera falsa” (Law & Crime)

En el tribunal el miércoles, los padres de algunos de los niños pequeños asesinados en el ataque de 2012 dieron un testimonio desgarrador sobre el costo que las acciones de Jones les habían causado.

David Wheeler se echó a llorar cuando contó cómo las mentiras del teórico de conspiración habían incitado a extraños a presentarse en su puerta exigiendo ver a su hijo asesinado Ben, de seis años.

“Alguien vino a la casa y llamó a la puerta. La persona exigió ver a Ben y dijo: ‘Sé que está aquí, sé que está vivo’”, relató Wheeler.

“Sentí que estaba bajo el agua. No sabía cómo salir de ahí. Tener a alguien diciéndole públicamente al mundo que no sucedió, que eres un fraude y un farsante es increíblemente desorientador”.

Erica Lafferty, la hija de la directora de Sandy Hook, Dawn Hochsprung, quien también murió en la masacre, testificó que se vio obligada a mudarse cinco veces para tratar de escapar de las amenazas y el acoso.

“Durante 27 años de mi vida, esa mujer fue mi mejor amiga”, dijo Lafferty sobre su madre.

“Que la gente me diga que ella no existió, ¿cómo permites que eso suceda?”.

Este es el segundo juicio por difamación de una demanda que Jones perdió con las familias de las víctimas de Sandy Hook.

En un juicio en Texas el mes pasado, Jones admitió que sabía que la masacre de 2012 era real, y no un “engaño” como había afirmado anteriormente.

En ese caso, se le ordenó pagar US$4,11 millones en daños compensatorios y US$45,2 millones en daños punitivos a Neil Heslin y Scarlett Lewis, los padres de la víctima Jesse Lewis, de seis años.

Ahora, los miembros del jurado en Connecticut decidirán cuánto debe pagar Jones a esas familias por daños y perjuicios.