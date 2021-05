La separación de Bill y Melinda Gates será el mayor divorcio de la historia. Nos ha demostrado que ninguna asociación es inquebrantable. También nos recuerda que las mujeres como Melinda Gates a menudo son juzgadas o estigmatizadas por recibir lo que tienen derecho a recibir, incluso cuando se trata de separarse de una pareja de décadas, cuyo éxito se basa en su apoyo.

Con demasiada frecuencia, se asume que una ex esposa recibe dinero que en realidad no ha ganado. Esto habla de una verdad más profunda sobre nuestra cultura y cómo definimos el trabajo valioso. Si vamos a suponer, podemos suponer que ella hizo la mayor parte del trabajo no remunerado como directora ejecutiva del hogar y el trabajo emocional diario de criar a tres hijos. ¿Podría Bill haberse convertido en el hombre que es y haber logrado el éxito que tiene sin Melinda? Si no es así, ¿eso no hace que los bienes conyugales sean tan suyos como los de él?

Espero que Bill, no impugne el acuerdo de separación, inspire a más de nosotros a ver el matrimonio como una sociedad verdadera e igualitaria, como una LLC con 50/50 de propiedad, y que más parejas se separen amigablemente, sin que el hombre devalúe lo que la mujer ha puesto en la relación.

Si el término "buscador de oro" le viene a la mente aunque sea fugazmente, pregúntese por qué. Melinda comenzó a salir con Bill en 1987, cuando el precio promedio de las acciones de Microsoft era de 0.3413 dólares. El día del anuncio del divorcio, era de 247. 8 USD.

Melinda fue (y es) una mujer de carrera; acortó esa carrera para poder concentrarse en formar una familia. Es por eso que tenemos las leyes de divorcio que tenemos: para compensar a mujeres como Melinda por las ganancias perdidas que inevitablemente habrían disfrutado si no fuera por la dinámica familiar convencional, donde Melinda se quedaba en casa con los niños mientras Bill recorría el mundo construyendo el negocio. Su negocio, incluso si Melinda no fuera accionista.

El trabajo emocional de Melinda en la familia le permitió a Bill lograr lo que tiene. Y hay innumerables parejas como Bill y Melinda. Por su perfil mediático, sabemos que ella es una fuerza de la naturaleza por derecho propio: una ejecutiva competente, autora, oradora y filántropa. Pero la mayoría de las Melinda del mundo son invisibles, incluso si los resultados de su trabajo no lo son.

En los Estados Unidos de hoy, las mujeres dedican una media de 271 minutos al día al trabajo no remunerado, en comparación con los 165 de los hombres. Si las mujeres estadounidenses ganaran un salario mínimo por el trabajo laboral no remunerado que realizan en la casa, habrían ganado $1.5 billones en 2019 y, a nivel mundial, habrían ganado $ 10.9 billones.

Este trabajo, como las tareas domésticas rutinarias de cocinar, limpiar, ir de compras, concertar citas con el médico, rellenar el dispensador de jabón y ocuparse de los entresijos del cuidado de los niños, es completamente invisible para los economistas. No se incluye en las estadísticas laborales ni se incluye en el PIB. Pero sin ese trabajo, la sociedad colapsaría y no producirías otro multimillonario masculino. No necesitamos imaginar eso; en 1975, el 90% de las mujeres islandesas se declararon en "huelga" y no hicieron ningún trabajo doméstico. El resultado: interminables colas de comida para llevar y niños llevados a los lugares de trabajo por padres que no sabían cómo cuidarlos (especialmente durante las reuniones de trabajo).

De hecho, las huelgas domésticas de mujeres pueden tener un efecto mayor en nuestras vidas que las huelgas regulares. Debido a que vivimos en una sociedad patriarcal, no siempre se nos recuerda esto. Lo que nos recuerda es cuánto va a "sacar" una mujer de un divorcio.

Todo esto se reduce a cómo vemos el matrimonio. El ideal romántico e individualista significa que a veces vemos el matrimonio como una transacción entre dos individuos, dos propietarios únicos que hacen un trato. En realidad (y en términos legales), tan pronto como nos casamos, estamos entrando en una sociedad de responsabilidad limitada, donde cada socio tiene una participación del 50% en las luchas y triunfos de la sociedad, sus pérdidas y sus victorias.

Un matrimonio no es solo una relación romántica: es una asociación económica. Este es un enfoque más tradicional de las relaciones, y todavía es común en culturas colectivistas donde la compatibilidad entre familias extendidas, estilos de vida y objetivos de vida son más importantes para la selección del cónyuge que, digamos, el atractivo físico o la 'chispa'. Es un enfoque muy diferente a la visión individualista de "el ganador se lo lleva todo" del matrimonio y el divorcio que es común en los Estados Unidos y especialmente daña a las mujeres.

En lugar de hablar de cuánto va a 'obtener' Melinda, deberíamos estar mirando cuánto generó la asociación de Bill y Melinda. Y como cualquier sociedad igualitaria, deberíamos esperar que las ganancias se dividan por la mitad. Después de todo, se lo ganaron, ambos.

Kiran Rai es periodista independiente y cofundador de Consciously Un imparcial y el Proyecto CU.