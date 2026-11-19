El espectáculo “Echo” de Cirque du Soleil inició su temporada en la Gran Carpa Santa Fe de la Ciudad de México.

Su autor y director, Mukhtar Mukhtar, desfiló el miércoles por la noche en la alfombra roja junto a artistas y otros invitados especiales.

“Echo” combina acrobacias, tecnología y música original. Su historia trata sobre la conexión entre los seres humanos, los animales y la naturaleza. Está protagonizada por la joven Future y el perro Ewai, quienes encuentran un misterioso Cubo que los lleva a descubrir su capacidad de transformar el mundo que los rodea.

En su viaje también se topan con El Cartógrafo, un sabio que guía a Future en su travesía, y con los payasos Double Trouble, que representan la industrialización e interactúan mucho con el público.

“Echo” es la vigésima creación para una Gran Carpa de la compañía canadiense y su producción número 51 en total, con un elenco de 53 artistas de 19 nacionalidades diferentes. Cuenta con los artistas mexicanos Danira Quintanar en suspensión capilar y Daniel Alejandro Aguilar Briceño en básculas.

También es el primer espectáculo del Cirque du Soleil con siete vocalistas en vivo y todos ellos tocan instrumentos. Su banda sonora original tiene 14 temas que fusionan pop, música electrónica y clásica.

Inicia con un impresionante número de “acrodanza”, una combinación de danza y acrobacia, en la que animales vestidos de blanco se desplazan y dan giros por las paredes del Cubo mientras Echo y Ewai los miran encantados.

Para la producción se emplean 10 videoproyectores para crear efectos 3D sobre la superficie del Cubo así como otros efectos sobre el escenario y los artistas, la mayor cantidad utilizada hasta la fecha en un espectáculo del Cirque du Soleil bajo una gran carpa.

El misterioso Cubo tiene la altura de un edificio de departamentos de dos pisos y se mueve desde el fondo hacia el frente del escenario.

Previo a su llegada a la Ciudad de México, “Echo” se presentó en Querétaro y Guadalajara. Su estreno mundial fue en Montreal en 2023.

Se presenta en la Gran Carpa Santa Fe con capacidad para más de 2.500 espectadores y una altura máxima de 19 metros. Su temporada terminará el 3 de enero de 2027 y después viajará a Miami, Milán y Trieste.