Dimite la ministra de Vivienda de Hong Kong tras pesquisa por incendio en bloques de apartamentos

El jefe de gobierno de Hong Kong, John Lee, se disculpó el jueves y dijo que su secretaria de Vivienda renunció después de que una investigación sobre el incendio más mortífero de la ciudad en décadas determinó que hubo una supervisión regulatoria inadecuada.

El enorme incendio ocurrido en noviembre pasado envolvió siete edificios de un complejo de apartamentos en un distrito suburbano del norte, mató a 168 personas y desplazó a miles más.

Muchos exresidentes de Wang Fuk Court han pasado casi un año esperando ver cómo aborda el gobierno la rendición de cuentas por el desastre que les arrebató a sus seres queridos y sus hogares, donde se estaban haciendo trabajos de mantenimiento en el momento del desastre.

Al inicio de la conferencia de prensa, Lee y otros siete altos funcionarios se inclinaron en señal de disculpa. Lee dijo que la secretaria de Vivienda, Winnie Ho, “debería asumir la responsabilidad política”, aunque no se encontró ninguna falta personal. Dijo que Ho había renunciado el miércoles.

Durante la investigación, un comité independiente determinó que la unidad de verificación independiente de la Oficina de Vivienda incumplió sus deberes al supervisar los trabajos de mantenimiento.

El trabajo del comité es independiente de las investigaciones penales en las que siete personas y dos empresas fueron acusadas de delitos que incluyen homicidio involuntario y conspiración para defraudar en relación con el incendio.

Las autoridades alegaron que las dos empresas y algunos acusados conspiraron para defraudar a los propietarios de los apartamentos al ocultar registros de litigios previos de la empresa a la que posteriormente se le adjudicó el proyecto de renovación, un contrato por un valor de más de 300 millones de dólares de Hong Kong (más de 38 millones de dólares).

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.