Donald Trump Jr. recibió críticas por su opinión sobre el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard.

“Quizás la parte más reveladora del juicio de Amber Turd es que ni un solo hombre parece haber salido en su defensa para decir que es genial”, tuiteó Trump Jr. el 28 de mayo.

Los comentarios del hijo del expresidente provocaron una lluvia de críticas en la plataforma, y los críticos condenaron el hecho de que sintiera la necesidad de opinar.

“Lo que le faltaba a toda esta obra medieval, un bufón de la corte”, respondió un usuario de Twitter.

Otro dijo: “A los hombres les encanta tener una mujer a la que puedan arrojar [su] misoginia sin ninguna repercusión”.

“Algo altamente predecible está sucediendo”, escribió otro crítico. “¿Por qué la aprobación de alguien tendría más peso que un caso con bastantes pruebas? ¿Por qué alguien tiene que ser considerado ‘genial’ (¿por un hombre?) para ser inocente de difamación? Despliegan las armas grandes con esta campaña”.

La molestia por el tuit de Trump Jr. se dio cuando el jurado continúa deliberando en el juicio por difamación entre los dos pesos pesados de Hollywood en Fairfax, Virginia.

Depp argumenta que ella lo difamó en un artículo de opinión de diciembre de 2018 publicado en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change [Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar]”.

En su artículo de opinión de 2018, Heard escribió en un fragmento: “como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba presentar denuncias para hacer justicia. Y yo no me veía a mí misma como una víctima”.

“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó en ese momento.

Si bien Depp no se menciona en el artículo, su equipo legal argumenta que contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un abusador doméstico”, lo que dicen es “categórica y demostrablemente falso”. Depp busca una indemnización de “no menos de US$50 millones”.

Heard presentó una contrademanda por US$100 millones contra Depp por molestia e inmunidad a sus acusaciones.