Demócratas publican carta dirigida a Epstein, supuestamente firmada por Trump, quien niega autoría

Associated Press
Lunes, 08 de septiembre de 2025 15:23 EDT
Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el lunes una carta de contenido sexualmente sugestivo dirigida a Jeffrey Epstein, supuestamente firmada por el presidente Donald Trump, lo cual él ha negado.

Trump ha manifestado que no escribió la carta ni creó el dibujo de una mujer curvilínea que rodea la carta. El presidente presentó una demanda de 10.000 millones de dólares contra The Wall Street Journal por un artículo sobre la supuesta carta.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

