Demócrata clave acusa a Departamento de Justicia de "espiar" a legisladores que revisan caso Epstein

Un destacado demócrata está pidiendo una investigación de un organismo de control luego que surgieran fotografías que sugieren que el Departamento de Justicia ha estado rastreando el historial de búsquedas de legisladores que están revisando archivos de la pesquisa sobre Jeffrey Epstein.

El congresista Jamie Raskin, el principal demócrata en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, solicitó al inspector general del Departamento de Justicia que investigue lo que él caracterizó como “espionaje” a miembros del Congreso que esta semana han revisado versiones con menos tachaduras de los archivos de Epstein en un anexo del Departamento y en computadoras propiedad de éste.

Fotografías tomadas durante la audiencia de la secretaria de Justicia Pam Bondi ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes el miércoles mostraron que sostenía una carpeta abierta en una página que decía “Jayapal Pramila Search History” y que enumeraba una serie de documentos que, al parecer, fueron revisados. Pramila Jayapal es una congresista demócrata y estuvo entre los miembros de la Comisión Judicial que presionaron a Bondi durante la audiencia sobre la gestión del Departamento de Justicia de los archivos de Epstein.

Jayapal lo calificó de “totalmente inaceptable” y afirmó que los legisladores “exigirán una rendición de cuentas completa” sobre cómo el Departamento está utilizando el historial de búsquedas.

“Bondi tiene tiempo de sobra para espiar a miembros del Congreso, pero no puede encontrar en sí misma el tiempo para disculparse con los sobrevivientes del horrible abuso de Epstein”, escribió Jayapal en una publicación en X.

Un contingente bipartidista de legisladores ha viajado en los últimos días a una sede del Departamento de Justicia para revisar registros con menos tachaduras de los archivos, pero algunos que han visto los documentos se han quejado de que sigue ocultándose demasiada información sobre asociados de Epstein. El Departamento de Justicia del gobierno del presidente Donald Trump indicó el mes pasado que estaba divulgando más de 3 millones de páginas, junto con más de 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionadas con investigaciones sobre Epstein.

Portavoces del Departamento de Justicia no respondieron de momento a una solicitud de comentarios el jueves, y un representante de la oficina del inspector general declinó hacer comentarios.

En un comunicado, Raskin afirmó que el Departamento de Justicia no sólo había retenido registros a los legisladores, “sino que ahora Bondi y su equipo están espiando a miembros del Congreso que realizan labores de supervisión, en otro intento flagrante de entrometerse en los procesos de supervisión del Congreso”.

Añadió: “El Departamento de Justicia debe dejar de inmediato de rastrear las búsquedas de cualquier miembro, abrir la revisión de Epstein a personal congresual de alto nivel y divulgar públicamente todos los archivos —con toda la información de los sobrevivientes, y sólo la información de los sobrevivientes, debidamente tachada— como exige la ley federal”.

