Dakota Johnson y S.J. Clarkson se adentran en el thriller psicológico en “Madame Web”

Algo que capturó la atención de la directora S.J. Clarkson sobre “Madame Web” fue que se trataba de una superheroína que no tenía una fuerza sobrehumana, ni dinero como Batman adquirirla. No, Cassandra Webb tiene un tipo diferente de poder: la clarividencia. La veterana directora de televisión encontró esto fascinante.

“Vi el desafío de la clarividencia y el hecho de que no necesariamente gritaba acción como su mayor virtud”, dijo Clarkson en una entrevista reciente con The Associated Press. “Porque entonces podríamos explorar el hecho de que no necesitas una fuerza sobrehumana para ser un superhéroe”.

¿Cómo se representa la clarividencia? Bueno, para eso, recurrió al cine, volviendo a ver “Don’t Look Now” (“Amenaza en la sombra”) de Nicolas Roeg, “Memento” e “Inception” de Christopher Nolan y “The Matrix” de los Wachowski.

“Fui a ver películas que habían hecho eso, ya sabes, y algo de terror. Estaba tratando de encontrar ese tipo de espacio emocionante y aterrador”, dijo.

“Madame Web” (actualmente en cines) es la primera de las historias derivadas de Spider-Man de Sony (incluidos “Venom” y “Morbius”) que se centra en una mujer. Clarkson admiraba a Dakota Johnson y estaba encantada de tener la oportunidad de dirigirla.

“Tiene una gran profundidad y amplitud como actriz. Ella fundamenta todo. Encuentra el matiz y la emoción en todo. Pero también es muy divertida”, dijo Clarkson. “Era importante para mí que no nos tomáramos demasiado en serio. Sí, es un thriller psicológico, pero tiene que haber momentos de ligereza”.

Johnson también estaba entusiasmada con la posibilidad, incluso si nunca pensó que estaría en una película de cómics.

“Me encantó que se tratara de una mujer joven cuyo poder es su mente”, dijo Johnson. “Y pensé que eso era realmente importante e inspirador”.

Y, quizás lo más importante, Johnson se sintió segura bajo el liderazgo de Clarkson.

“Ella tenía todo bajo control”, dijo Johnson. “No me preocupé ni por un segundo de que no iba a ser genial. En última instancia, como en la edición o incluso en el set, está tan orientada a los detalles y opera a un nivel tan alto ... Me sentí muy abrazada y realmente, ya sabes, confié en ella”.

Clarkson dijo que encontró en Johnson una “colaboradora increíble en todo momento”, reconociendo el desafío de tener que mostrar visualmente el acto de ver el futuro.

“En muchas de esas escenas en las que está ella, no pasa nada. Es sólo ella reaccionando y yo diciendo, esto es lo que va a pasar en el futuro cuando lo filmemos, ¿verdad? Realmente fue un poco como clarividencia para ella en el sentido de que en realidad no llegó a verlo”, dijo Clarkson. “Así que tener ese tipo de asociación en esa colaboración creativa fue imperativo e invaluable, y no tendríamos lo que tenemos sin ella”.

Los créditos televisivos de Clarkson, quien es originaria de Londres, se remontan a 20 años atrás, al melodrama de la BBC “Doctors”. Ha dirigido episodios de “Heroes”, donde conoció a una jovencísima Sydney Sweeney, “Dexter”, “House”, “Orange is the New Black”, “Succession” y, más recientemente, los seis episodios de “Anatomy of a Scandal” de Netflix, de la que también fue productora ejecutiva. Y también había tenido algo de experiencia con superhéroes con “Jessica Jones” de Marvel. En ambas ocasiones descubrió que la “riqueza de los cómics” le proporcionaba una base extraordinaria desde la cual partir.

“Esta es una historia de origen de personaje”, dijo Clarkson. “Así que para mí fue como, ¿cómo podemos obtener el espíritu y la esencia de este personaje, y cómo podemos tomar las cosas que sabemos sobre ella y luego ir hacia atrás y descubrir qué haría la historia más interesante y satisfactoria con tanta profundidad y amplitud de ese personaje para llevarla a donde está hoy y donde sabremos que estará en el futuro?”

La película también tiene algunas pistas para los superfans de Marvel, incluido el nombre de un restaurante donde ocurre una pelea crucial, y un saludo a los creadores originales de “Madame Web”, el escritor Denny O’Neil y el artista John Romita Jr.

Pero para Johnson y Clarkson, el objetivo final era crear algo nuevo.

“Se siente muy divertido ser parte de algo que también es diferente y fresco y un nuevo tipo de versión de una película de superhéroes”, dijo Johnson. “Está muy afianzada y se parece más a un thriller psicológico que a lo que he visto hacer a los superhéroes antes”.