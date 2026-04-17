Arrestan al cantante D4vd bajo sospecha de asesinato de la adolescente encontrada en su Tesla

El cantante D4vd fue arrestado como sospechoso del asesinato de una niña de 14 años cuyo cadáver en estado de descomposición fue hallado el año pasado en un Tesla abandonado a su nombre, tras haber sido retirado por una grúa de Hollywood Hills, según informó la policía este jueves.

La policía de Los Ángeles indicó en un breve comunicado que el artista de pop alternativo de 21 años, nacido en Houston y cuyo nombre legal es David Burke, permanece detenido sin fianza. El lunes, los investigadores tienen previsto presentar el caso a la fiscalía del distrito para que se determinen los posibles cargos.

Un gran jurado del condado de Los Ángeles ya había investigado al cantante por la muerte de Celeste Rivas Hernández.

Aunque las actas del proceso eran confidenciales, su implicación en la investigación se hizo pública el 25 de febrero, cuando su familia se opuso en un tribunal de Texas a las citaciones que les exigían prestar testimonio.

Un gran jurado del condado de Los Ángeles ya había investigado al cantante por la muerte de Celeste Rivas Hernández ( Cyril Zingaro/Keystone vía AP )

No hubo respuesta a los correos electrónicos enviados a un abogado y a un publicista que habían trabajado con D4vd para que brindaran comentarios. Sus representantes tampoco han respondido a las múltiples solicitudes previas de The Associated Press para pronunciarse sobre el caso.

El cadáver de Celeste Rivas Hernández, fallecida hacía tiempo, fue hallado en un Tesla el 8 de septiembre, un día después de que hubiera cumplido 15 años. Tenía 13 años y cursaba séptimo curso cuando su familia denunció su desaparición en 2024 en su ciudad natal, Lake Elsinore, a unos 112 kilómetros al sureste de Los Ángeles. Las autoridades indican en los documentos judiciales que tenía 14 años en el momento de su asesinato.

Los investigadores de la oficina del forense del condado de Los Ángeles acudieron al lugar cuando se encontró el cadáver.

“Al retirar la bolsa mortuoria del maletero delantero, se descubrió que los brazos y las piernas habían sido amputados del cuerpo”, explica el documento. “Se encontró una segunda bolsa negra debajo de la bolsa mortuoria. Al abrir la segunda bolsa, se descubrieron las partes del cuerpo desmembradas”.

El Tesla Model Y de 2023 estaba registrado a nombre del cantante en la dirección de Texas de sus familiares citados a declarar, según los documentos judiciales que la fiscalía presentó. Había sido remolcado desde un barrio de lujo en Hollywood Hills, donde se encontraba estacionado, aparentemente abandonado.