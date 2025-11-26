Cuatro muertos y varias personas atrapadas por un gran incendio en un rascacielos de Hong Kong

Cuatro personas murieron el miércoles en un gran incendio en un complejo de viviendas de gran altura en Hong Kong. Había varias personas atrapadas por las llamas, según las autoridades.

El Departamento de Servicios de Bomberos de la ciudad informó de cuatro muertes y tres personas heridas. La policía había informado anteriormente de ocho víctimas. La razón de la discrepancia no estaba clara de inmediato.

Los medios hongkoneses dijeron que uno de los fallecidos era un bombero, pero eso no pudo ser confirmado de inmediato.

El incendio se propagó por un andamio de bambú instalado alrededor del exterior del complejo en el distrito de Tai Po de la ciudad, según medios hongkoneses. Un video en vivo desde la escena mostraba a los bomberos dirigiendo agua hacia las intensas llamas desde lo alto de camiones con escalera.

El incendio se reportó a media tarde y fue clasificado como de nivel 4, el segundo más grave, según el Departamento de Servicios de Bomberos de la ciudad.

La policía dijo que recibió múltiples informes de personas atrapadas en los edificios afectados.

Tai Po se encuentra en la parte norte de Hong Kong, en los Nuevos Territorios y cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.