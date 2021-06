Courtney Love criticada por atacar a Olivia Rodrigo por la portada de álbum

Courtney Love se enfrenta a una reacción violenta después de acusar a Olivia Rodrigo de copiar la carátula del álbum del disco de su banda de rock alternativo Hole, Live Through This.

El viernes (25 de junio), el músico estadounidense de 56 años publicó una foto del arte promocional de Rodrigo, de 18 años, para su próxima película Sour Prom Concert con la leyenda:"¡Encuentra la diferencia! #twinning! @oliviarodrigo”.

En la foto, la cantante de "good 4 u" lleva un vestido de graduación mientras sostiene un ramo de flores mientras las lágrimas corren por sus mejillas, manchando su rímel. La fotografía es vagamente similar a la portada del álbum de Hole de 1994, que presentaba a la modelo Leilani Bishop.

En la sección de comentarios de su publicación, Love dijo que Rodrigo debería haberle pedido permiso a ella o a la fotógrafa de portada Ellen von Unwerth.

Ha sido de mala educación de su parte, y Geffen no preguntármelo a mí ni a Ellen Von Unwerth. Ha pasado toda mi carrera, así que idc ("No me importa"). Pero los modales son modales”, escribió.

“Robar una idea original y no pedir permiso es de mala educación. No hay forma de ser elegante al respecto. No estoy enojada, me pasa todo el tiempo. Y él realmente (sic) soy muy amable o no digo nada. Pero esto fue de mala forma. Eso no es intimidación o lanzamiento de bombas. La música de esta persona no tiene nada que ver con mi vida. Posiblemente nunca lo hará. Fue de mala educación y le di (sic) todo el derecho a defender mi trabajo...”, escribió en otro comentario.

Sin embargo, Love recibió críticas por sus comentarios, y los fanáticos de Rodrigo señalaron que el concepto de Love no era exactamente original en sí mismo.

Una persona escribió en Twitter: "Me encanta cuando #CourtneyLove acusa a otros de robar cuando literalmente no hay nada original en ella".

"Ni siquiera soy fan de #OliviaRodrigo, pero estoy bastante seguro de que #CourtneyLove no inventó a la chica llorando del concurso... uhmmm... ¿ha existido desde los concursos?" escribió otra persona.

“La chica dijo literalmente que se trataba de no haber podido nunca ir al baile de graduación. Tan patético que Courtney está arrastrando a la chica sobre esta similitud. Y bueno, también es muy similar al final de Jawbreaker. Patético #CourtneyLove”, escribió una persona.

En su publicación, Love también le ha pedido a la actriz de Disney “flores y una nota”.

“Le pedí a ella (Rodrigo) flores y una nota, tu derecha (sic). Es de mala educación que no se lo pidan. Sé que a Ellen von Unwerth no le hace gracia. ¿Y solo para aclarar? El clásico Carrie de Brian de Palma es otra cosa. Mi portada fue mi idea original. ¿Algo que quizás tengas que vivir la vida para adquirirlo? No sé", escribió.

Rodrigo se apresuró a responder a estas afirmaciones al comentar positivamente la publicación de la cantante de “Sunset Trip” escribiendo: “Te amo y vive esto taaaaaan” a lo que Love respondió: “Olivia, de nada. ¡Mi floristería favorita está en Notting Hill, Londres! ¡Dmme por deets! ¡Espero leer tu nota!".