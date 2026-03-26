Corte Suprema falla a favor de Cox Communications en disputa de derechos de autor

El Tribunal Supremo falló a favor de Cox Communications en su disputa por derechos de autor con sellos discográficos por descargas ilegales de música realizadas por clientes de Cox.

Los magistrados dictaron por unanimidad el miércoles que Cox no tiene responsabilidad por las infracciones de derechos de autor cometidas por sus clientes, al revocar un veredicto de un jurado y decisiones de tribunales inferiores.

“Cox no indujo la infracción de sus usuarios ni proporcionó un servicio diseñado a la medida para infringir”, escribió el juez Clarence Thomas en nombre del tribunal en una opinión en la que reconoció que los sellos discográficos “han tenido dificultades para proteger sus derechos de autor en la era del intercambio de música en línea”.

La empresa, en un comunicado, elogió al tribunal por reafirmar que los proveedores de servicios de internet “no son la policía de los derechos de autor”.

Las compañías musicales, en cambio, expresaron decepción por el fallo. Mitch Glazier, presidente y director ejecutivo de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, afirmó que el veredicto se basó en “pruebas abrumadoras de que la empresa facilitó a sabiendas el robo”.

El tribunal actuó en una demanda encabezada por Sony Music Entertainment, que sostuvo que Cox no hizo lo suficiente para disuadir o cortar el servicio a clientes que descargaban música por la que no pagaban.

El Tribunal de Apelaciones del 4to Circuito había confirmado parcialmente un veredicto del jurado contra Cox, pero anuló la indemnización de más de 1.000 millones de dólares.

Cox Communications presta servicio de internet a más de 6 millones de hogares y empresas en más de una docena de estados. La compañía advirtió que habría interrupciones generalizadas en el acceso si los magistrados fallaban en su contra.

Cox indicó que podría verse obligada a cancelar el acceso a hogares, hospitales, universidades y cafeterías basándose en “un par de acusaciones de infracción”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.