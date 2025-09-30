Corte militar del Congo condena a muerte al expresidente Kabila por traición

Un tribunal militar en Congo condenó el martes al expresidente Joseph Kabila por traición y otros cargos, y lo sentenció a muerte.

Kabila, quien ha estado siendo juzgado en ausencia desde julio y cuyo paradero se desconoce, fue acusado de traición, participación en un movimiento de insurrección, conspiración y apoyo al terrorismo. El fiscal solicitó la pena de muerte.

El gobierno afirmó que Kabila había colaborado con Ruanda y el grupo rebelde M23, que en enero tomó ciudades clave en el este del Congo en un asalto relámpago y desde entonces ha ocupado las ciudades. Kabila ha negado las acusaciones.

En mayo, el Senado del país votó para revocar su inmunidad procesal, una medida que Kabila denunció en ese momento como dictatorial.

Kabila había vivido fuera del Congo en un exilio autoimpuesto, pero regresó en abril a Goma, una de las ciudades controladas por el grupo rebelde. No se sabe si permaneció allí, y su ubicación actual es desconocida.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.