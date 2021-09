Una llamada telefónica a medianoche nunca es una buena noticia.

Mi dulce y gentil tío abuelo fue llevado a urgencias anoche tras sufrir un colapso en su antigua casa de Kentucky. Mi abuela, su hermana menor, estaba comprensiblemente preocupada. Dijo que podría tratarse de una apoplejía, o posiblemente de una neumonía. Sin embargo, esta mañana hemos recibido otra llamada que ha confirmado lo que todos sospechábamos: mi tío tiene covid.

Como es octogenario, todos sabemos cómo va a acabar esto. Ya le han puesto una máquina CPAP para ayudarle a respirar. Un primo que es enfermero llamó para avisar a mi abuela de que el siguiente paso es la intubación, y en muchos casos “no vuelven de eso”. Con el corazón encogido, mi familia se prepara para lo peor.

Sin embargo, a pesar de la tristeza que me produce la enfermedad de mi tío, estoy furioso con él y con las personas que, a sabiendas, lo llevaron al hospital y, muy posiblemente, a la tumba. También me veo obligado a replantearme mi enfoque de las vacunas. Durante meses he estado advirtiendo contra la obligatoriedad de la vacuna, pensando que sólo iba a afianzar el escepticismo y la desconfianza existentes hacia el gobierno y la ciencia. Sin embargo, ahora me veo obligado a reconocer que la imposición de vacunas es nuestra única salida a esta pandemia.

Mi tío es un hombre profundamente religioso. Él y su esposa se negaron a las vacunas porque creían que el Señor los protegería. Se lo dijeron su pastor y sus compañeros de parroquia, y no había razón para que no lo creyeran. Después de todo, la mayoría de las voces de confianza que escucharon estaban sembrando la semilla de la desconfianza sobre la vacuna de todos modos. Desde los locutores de la derecha -varios de los cuales ya han muerto de covid- hasta las cabezas parlantes conservadoras, pasando por Fox News y los políticos republicanos, la cantidad de propaganda antivacunas con la que se inunda a la gente como mi tío es asombrosa.

Esta propaganda ahoga las voces de cualquiera que promueva la ciencia, la razón y la salud pública. En la vida de mi tío hubo quienes intentaron convencerle de que se vacunara. Familiares de todo el espectro ideológico -republicanos y demócratas, cristianos y ateos, viejos y jóvenes- le rogaron que se vacunara. Pero incluso después de que la FDA aprobara la vacuna de Pfizer, no se le pudo convencer. “Me hice cristiano a los 30 años”, le dijo mi tío a mi abuela, “y confío en el Señor”.

Como cristiano, respetaba su fe. También comprendí que estaba fuera de lugar. El Señor ayuda a los que se ayudan a sí mismos, como dice el refrán, y yo, junto con millones de otros cristianos -incluidos familiares nuestros profundamente religiosos- nos hemos ayudado a nosotros mismos con la vacuna. Intentamos dar testimonio de su seguridad y eficacia, demostrando con hechos y con palabras la importancia de la vacunación. Mi tío y su esposa no quisieron ni pudieron ser convencidos.

A estas alturas, creo que todos los que quieren vacunarse y no están excluidos de la vacunación por la edad o la salud se han vacunado. Son gratuitas, accesibles y requieren poco tiempo de dedicación. Los que se resisten ahora son los más obstinados, incluido mi tío. Es demasiado tarde para mi tío, y me temo que también lo es para los que siguen sin vacunarse pero aún no se han contagiado de covid. Es sólo cuestión de tiempo que ellos también enfermen y posiblemente mueran.

He pasado meses hablando con calma y racionalmente con amigos, vecinos y familiares que dudan de las vacunas. He instado a la gente del extremo liberal del espectro a no ser tan mojigatos, señalando que hay razones reales por las que la gente aquí en los Apalaches y en otras partes del país no confía en las compañías farmacéuticas e incluso en los médicos. Los mandatos de vacunación no resolverán el problema subyacente, que es la falta de confianza en el gobierno y en la ciencia. Eso sigue siendo cierto.

Pero ya es suficiente. En algún momento, debemos admitir que todo nuestro alcance, toda nuestra comprensión, toda nuestra compasión es para nada. A gente como mi tío le han lavado el cerebro los conservadores, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Alegan que se trata de su libertad individual, pero el hecho es que mi tío -al rechazar voluntariamente una vacuna que podría haber evitado una enfermedad grave- está quitando una de las pocas camas de la UCI del país a otra persona que podría necesitarla. No hay manera de darle la vuelta a esto: es egoísta. Puso su propia e insensata individualidad por encima del bien común.

La salud de la nación como colectivo es más importante que intentar convencer a los indecisos de la seguridad y eficacia de la vacuna. Ciertamente es más importante que sus derechos individuales percibidos. Al fin y al cabo, los “mandatos de vacunación” no son nada nuevo: yo los tuve que inscribir en las escuelas públicas en los años 90.

Aquí en Tennessee, las universidades exigen vacunas contra la meningitis meningocócica, así como vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubeola, entre otras. No se puede viajar a ciertos países sin ciertas vacunas. Incluso la ciencia en la que se basa la vacuna covid no es nueva; los científicos llevan décadas desarrollando vacunas de ARNm.

Para la mayoría de la gente, eso sería suficiente. Sin embargo, como decimos en el Sur, no se puede discutir con la locura, y la vacilación de las vacunas ha adquirido una cierta locura. Obligar a vacunar a los profesores de las escuelas públicas, a los trabajadores y contratistas del gobierno, a los militares, es la única manera de controlar esta pandemia.

Rezo para que mi tío se recupere pronto y por completo. Le quiero. Pero entiendo la realidad de la situación. Tiene más de 80 años y esta es una enfermedad mortal. Probablemente será su fin.

¿Y para qué? Había un bote salvavidas en forma de vacuna, y mi tío se negó a subir a él, decidiendo en cambio hundirse con el barco que es el covid. Teniendo en cuenta lo infecciosa que es esta enfermedad, es probable que haya empujado a otros por la borda infectándolos también.

Esto no tiene ninguna lógica, ni dignidad, ni honor. Los mandatos de vacunación no son sólo para salvar al resto de nosotros de gente como mi tío. Se trata de salvar a gente como él de sí mismo.