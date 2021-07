Una pediatra de Texas pidió que se retire del mercado la vacuna covid-19 y declaró que recetar vitaminas es una forma más eficaz de poner fin a la pandemia que vacunar a las personas contra ella.

La doctora antivacunas Angelina Farella hizo los comentarios, junto con una serie de dichos engañosos sobre el virus y su tratamiento, en Newsmax el jueves. Apareció junto al Dr. William Schaffner del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, quien es pro-vacuna, informa Mediaite.

Al discutir cómo vencer al virus, el Dr. Schaffner explicó que: "Si las personas no vacunadas simplemente se alinearan y se vacunaran, podríamos desactivar esto en un par de meses".

La Dra. Farella respondió sugiriendo que los pacientes con covid-19 no están siendo tratados por el virus, diciendo: “¿Sabes cómo luchas contra una pandemia y cómo luchas contra la enfermedad? Lo tratas. ¿Qué no intentamos tratar temprano? ¿Por qué no hacemos eso? Esta es la primera vez que no tenemos pautas. ¿Dónde están las pautas de Mayo Clinic? ¿Dónde están las pautas de [Johns] Hopkins? ¿Dónde están las pautas de su estimado lugar, Dr. Schaffner? ¿Dónde están? ¿Qué se supone que hagamos? ¿Por qué no estamos tratando a estos pacientes?"

Luego enumeró algunos medicamentos, junto con vitamina D y zinc, que aseguró podrían tratar la enfermedad.

"Podemos utilizar todo tipo de cosas para tratar este virus", continuó la Dra. Farella. "¿Pero sabes que? Ha habido un apagón absoluto sobre lo que los médicos de atención primaria pueden hacer para tratar bien a estos pacientes. Así se aplasta una pandemia. No mediante la vacunación".

Las pautas de tratamiento que la Dra. Farella mencionó que no existen son de hecho fácilmente accesibles en línea, incluso de la Clínica Mayo y Johns Hopkins, informa Mediaite.

Y aunque la Dra. Farella preguntó: "¿Por qué no tratamos de tratar temprano?" El hospital del Dr. Schaffner, el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, utiliza anticuerpos monoclonales como tratamiento temprano para el covid-19; también se puede acceder fácilmente a los detalles en el sitio web del centro.

Leer más: EEUU: Persiste desconfianza en vacuna en zonas conservadoras

No es la primera vez que la Dra. Farella hace afirmaciones falsas sobre covid-19. En mayo, testificó ante un comité del Senado del estado de Texas, afirmando que “tenemos más de 4 mil muertes y esta [vacuna] aún no se ha retirado”, lo que indica que la vacuna había sido la causa de las muertes. Este no era el caso. Dado que las vacunas se distribuyeron primero a los estadounidenses de mayor edad y más vulnerables, era de esperar que algunos de ellos murieran en los meses posteriores a la recepción de la vacuna.

La Dra. Farella es miembro del grupo médico de derecha America's Frontline Doctors, conocido por hacer dudosas afirmaciones médicas. La organización celebró una famosa conferencia de prensa frente a la Corte Suprema en julio del año pasado durante la cual los miembros afirmaron que no se necesitaban máscaras ni cierres para combatir la pandemia.

Un video de la conferencia de prensa que comenzó a circular en las redes sociales fue eliminado por Facebook, YouTube y Twitter. Twitter declaró a The Washington Post que estaba “en violación de nuestra política de desinformación covid-19”.

Un miembro del grupo ha profesado creer en el ADN alienígena y el esperma de demonio. Su líder es un médico antivacunas que fue arrestado por ingresar al Capitolio el 6 de enero.