Hoy he estado a punto de decir que estaba enferma. Si lo hubiera hecho, no estarían leyendo este artículo, escrito tras recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. No creí que fuera posible trabajar, ya que apenas podía ponerme de pie; ayer pasé todo el día en la cama, con las extremidades pesadas como si me aplastaran con una mordaza, y el brazo muerto y dolorido. ¿Volvería a hacerlo? Sin dudarlo.

Y eso a pesar de que apenas pude recuperar el aliento, y mucho menos ser madre “de guardia” de dos niños pequeños. No hay nada más difícil que responder a las demandas de los menores de 10 años cuando te sientes como si la muerte te calentara, y sólo puedo imaginar -con un frío sentimiento de horror empático- a los cuidadores que tuvieron que hacerlo mientras sufrían el verdadero covid. Puede que mi inyección me haya dado una muestra, pero si se parece en algo a la verdadera, no podría estar más contenta de habérmela puesto.

Me las he arreglado para no contagiarme de covid durante todo este oscuro periodo de infección, miedo y aislamiento, a pesar de que mi distrito, Redbridge, encabezaba las listas antes de Navidad con la segunda tasa de casos más alta de todo Londres y la octava de Inglaterra. Ni siquiera me contagié en Navidad, cuando estábamos encerrados y aislados, porque el resto de mi familia dio positivo. Me mantuve obstinadamente negativa, aunque era imposible alejarme de mis hijos (aunque eso es básicamente lo que todo padre desea, de vez en cuando).

En cierto modo, me he vuelto presumida, razonablemente segura de mi inmunidad; después de todo, hace poco abracé a una querida amiga por primera vez, sólo para descubrir que había dado positivo ese mismo día. Se produjo otro periodo de aislamiento, pero yo estaba bien. Nada de Covid para mí.

Aun así, no fue una decisión difícil vacunarse; de hecho, nada ha parecido más obvio. Uno de los elementos más perniciosos del virus ha sido la paralización de nuestra vida cotidiana; el hecho de que no hayamos podido salir realmente al mundo y “vivir”. He echado de menos el “vivir” y a las personas que hacen que la vida valga la pena: mis amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo, desconocidos al azar en bares, parques y bosques, y si la vacuna es una vía para volver a tener una apariencia de la vida que teníamos antes, entonces apúntame.

No estaba ni remotamente preocupada por los coágulos sanguíneos; a pesar de que a las personas menores de 40 años se les está ofreciendo una alternativa a la AZ debido a algunas pruebas de mayor riesgo de coágulos raros. Yo sigo aferrada a mis treinta años, así que me ofrecieron Pfizer, pero si me hubieran sugerido AZ, lo habría aceptado. Al fin y al cabo, todas las mujeres que han tomado la píldora anticonceptiva han vivido con ese mayor riesgo durante años; con muy poca protesta pública.

No veo ningún riesgo mayor en este caso: de hecho, el profesor Adam Finn, del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI), ha dicho: “Los riesgos de trombosis que conlleva la toma de la píldora son muy superiores a los riesgos que acabamos de ver en esas diapositivas [en referencia a AZ]”. Yo tomé la píldora durante 20 años y no me preocupé ni una sola vez”.

Y así, a los efectos secundarios: los que experimenté con la vacuna de Pfizer pueden haberme golpeado con más fuerza porque ya estaba por debajo del nivel. Llevo un par de días con un desagradable resfriado en la cabeza, y una tos lo suficientemente fuerte como para hacerme una prueba de flujo lateral (LFT) antes de salir de casa.

La vacuna (que, por cierto, no me dolió en absoluto; ni siquiera sentí un rasguño) pareció exacerbar mis síntomas: hizo que mi tos fuera más frecuente, que mi cabeza palpitara con más fuerza, que me faltara el aire y que me hiciera sentir tan adolorida y tan cansada que lo único que podía hacer era arrojarme dramáticamente sobre la cama con la mano sobre la frente, donde miraba por la ventana y suspiraba mucho, como una sufrida viuda victoriana.

Pero 24 horas después me siento sustancialmente mejor: de hecho, incluso me he levantado para ir al ordenador, cuando ayer no me atrevía a levantarme. Me siento como una mariposa que sale de un crisálida: un poco tambaleante, pero renovada y, sobre todo, protegida. Tampoco voy a dudar cuando reciba mi segunda dosis, aunque ahora sé lo mal que te puede hacer sentir. Merece la pena seguir viviendo (por fin).