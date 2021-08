Recuerdo el día en que recibí mi primera inyección de la vacuna covid de Pfizer. Era el 1 de abril y fui con mi madre, que también recibía su primera dosis. Por aquel entonces, teníamos que conducir cuarenta y cinco minutos en un sentido para llegar al centro de vacunación más cercano, en un antiguo aeropuerto regional de Jasper, Alabama.

Haciendo cola en el coche para recibir la vacuna, me entró el pánico porque estaba segura de que me la iban a denegar: No tenía seguro médico y seguía teniendo un carné de conducir de otro estado. Pero nada de eso parecía importar aquella fresca mañana de primavera. Me sorprendió lo fácil que fue llegar en mi coche, rellenar unos cuantos formularios y recibir la vacuna, de forma gratuita. Después de recibir las vacunas, uno de los voluntarios incluso nos dijo: “Enhorabuena”. Mi madre y yo hablamos de ello en el viaje de vuelta a casa; realmente parecía que estábamos dando un giro; que, como nación, habíamos pasado lo peor de la tormenta. Por supuesto, no se nos escapó la ironía de que era el Día de los Inocentes.

Avancemos cuatro meses, casi hasta el día de hoy, y una noche me di cuenta de que me sentía inusualmente dolorido y congestionado. Supuse que era sólo fatiga, pero cuando me desperté a la mañana siguiente mi estado había empeorado y sabía que estaba enfermo. Lo que tenía, lo habían contraído mis familiares más cercanos -mi hermano, mi madre y mi primo- en las semanas anteriores a mí, y, sospechamos que era Covid, me sugirieron que me hiciera una prueba.

Vivo en Alabama, el epicentro del brote de la variante delta de EE.UU., un estado en el que sólo un tercio de la población se ha vacunado por completo (lo que lo sitúa en el último lugar), y en el que nuestra gobernadora Kay Ivey sigue negándose a aplicar el mandato de cubrebocas. Sin embargo, era escéptico de que lo que tenía fuera covid. Había oído hablar de “casos de avance” -personas totalmente vacunadas que contraían la enfermedad- pero todo lo que había leído sobre esas infecciones implicaba que eran muy raras. Aun así, me ayudaba estar seguro.

Imagínate mi sorpresa cuando descubrí que las pruebas gratuitas de covid ya no estaban disponibles en mi zona. Llamé a varias farmacias locales y un CVS, que todavía ofrece pruebas gratuitas en algunas zonas del país (sólo que no en la mía), finalmente me dijo que podía conseguir una prueba en casa por 20 dólares en Walmart. Mi siguiente mejor opción era una prueba de 50 dólares en una farmacia local o una visita al consultorio del médico, que, al no tener seguro, probablemente me habría costado varios cientos de dólares. Qué diferencia con lo que ocurría hace unos meses, cuando las pruebas gratuitas de covid estaban disponibles en casi todas las franquicias de farmacia y tiendas de la esquina. ¿Qué había pasado?

Compré el kit casero de Walmart, que incluía dos pruebas, pero no había forma de informar de los resultados más allá de ponerse en contacto con un médico o proveedor de atención sanitaria, un consejo poco útil para los que no tenemos seguro. Para mi gran sorpresa, la prueba reveló que mi muestra era efectivamente positiva para covid. Esto significaba que yo tenía el virus después de que mi hermano, mi madre y mi primo -todos vacunados- lo hubieran contraído también.

Afortunadamente, todos nuestros síntomas han sido leves hasta ahora, pero si toda mi familia se contagió de covid, eso parece implicar que los casos de avance de la variante delta son más comunes de lo que se suponía. El gobierno federal hace un seguimiento de los avances si resultan en hospitalización o muerte. ¿Pero el porcentaje de casos de avance como el mío que no son graves pero siguen siendo contagiosos? En realidad, es difícil decirlo porque los CDC no hacen un seguimiento de esa información; en su lugar, han estado utilizando modelos para estimar la propagación del virus. De hecho, los CDC dejaron de hacer un seguimiento de los casos de brotes leves en mayo. Todo esto lleva a la pregunta: ¿Por qué?

Sí, la vacuna ya está disponible, pero todavía hay muchas personas vulnerables. No estamos hablando solo de los partidarios de Trump que se niegan a vacunarse; esto también afecta a los inmunodeprimidos, que no están tan seguros incluso con estas vacunas. Entonces, ¿por qué el gobierno federal dejaría de rastrear a quienes pueden propagar el virus? ¿Por qué las pruebas no seguirían estando disponibles y siendo gratuitas, sobre todo porque muchos de nosotros cumplimos con nuestro deber social, nos vacunamos y seguimos enmascarándonos?

En lugar de reconocer la dura verdad -que la variante delta es más que un pequeño bache en la recuperación de Estados Unidos de covid- da la sensación de que nuestros líderes esperan contra toda esperanza que millones de estadounidenses vacilantes por las vacunas se la apliquen en las próximas dos semanas y que el horror de los cierres y los mandatos de mascarilla se acabe. Esto es cierto para ambos partidos: desde el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a menudo acusado de extralimitación durante su manejo de la pandemia, que decidió este fin de semana no implementar un mandato de máscara en todo el estado, hasta mi propia gobernadora Kay Ivey, que durante años se ha negado a una expansión de Medicaid en nuestro estado, se negó a criticar el manejo de Trump de la pandemia, y culpó al reciente aumento en su estado únicamente a la “gente no vacunada.”

Incluso el famoso y fiable Dr. Fauci parece ignorar la ciencia porque, como todos sabemos a estas alturas, es impopular pedir más restricciones de covid. Pero para la gente como yo que vive este actual tsunami de covid delta, eso es exactamente lo que se necesita.

Este mismo domingo, en el programa This Week de la ABC, el Dr. Fauci reconoció que “las cosas van a empeorar” y que se avecinan “algo de dolor y sufrimiento”. Increíblemente, en esa entrevista, Fauci también dijo que aunque no había suficientes personas vacunadas para “aplastar el brote”, no creía que fuéramos a ver más encierros. Fauci también ha declarado anteriormente que “no se necesitan más encierros”. Pero como alguien con un caso avanzado de covid, no podría estar más en desacuerdo. Toda mi familia inmediata contrajo la enfermedad e hicimos exactamente lo que se suponía que debíamos hacer. La vacuna ciertamente ha mitigado los síntomas, pero no detuvo la propagación.

La actitud laxa de Fauci parece muy alejada de cómo actuaba bajo la administración anterior, a pesar de que la ciencia es perfectamente clara: las tasas de infección entre los no vacunados están aumentando en muchos estados tan rápidamente como lo hicieron durante la oleada mortal del invierno de este año. Florida acaba de reportar su mayor número de nuevos casos de covid en un solo día. En este punto, parece que Fauci y la administración Biden están ignorando la ciencia por razones políticas. Incluso si 100 millones de estadounidenses se vacunaran hoy, lo que no es posible, las inoculaciones tardarían semanas en hacer pleno efecto, lo que significa que, por ahora, la variante delta se va a propagar y probablemente aumente a pesar de todo.

Todo esto significa una cosa: Tenemos que entrar en el bloqueo de nuevo. Tenemos que volver a enmascarar. Necesitamos requisitos de vacunación más estrictos para la escuela, los viajes y el trabajo. Esperar que millones de estadounidenses reticentes se vacunen de repente para que la variante delta desaparezca suena notablemente similar a lo que dijo el predecesor de Biden el año pasado por estas fechas, cuando declaró que el covid pronto “simplemente desaparecería”.

Esa no era una actitud aceptable entonces, y ciertamente no lo es ahora.