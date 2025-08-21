Mueren seis personas en “accidente lácteo” en granja de Colorado

Seis personas murieron tras un “accidente lácteo” ocurrido este miércoles en una granja en el condado de Weld, Colorado, EE. UU.

Los equipos de emergencia fueron enviados a un “rescate en espacios confinados” en la noche del miércoles, según se informó desde el Distrito de Protección contra Incendios del Sureste de Weld el jueves por la tarde. Allí, los equipos “recuperaron a seis individuos fallecidos” del recinto.

Los bomberos calificaron el incidente de “accidente lácteo”, pero no dieron más detalles. Un representante de la Oficina del Sheriff del Condado de Weld también acudió al lugar de los hechos para apoyar al personal de los bomberos, según explicó a The Independent la agente de información pública Melissa Chesmore. Añadió que, por el momento, “no se [había] descubierto nada de naturaleza delictiva”.

Dairy Farmers of America, una cooperativa de comercialización de leche, confirmó que el incidente se produjo en una de sus granjas miembro en Keenesburg, una localidad del norte de Colorado a unos 64 km de Denver.

“Estamos profundamente entristecidos por este incidente, y nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con los amigos y familiares de los fallecidos”, dijo la organización al canal de noticias Denver7. Agregaron: “En esta fase inicial, no tenemos más detalles”.

open image in gallery El accidente ocurrió en una localidad del norte de Colorado, EE. UU. ( Getty Images/iStockphoto )

La OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU.) está investigando el incidente, según declaró un portavoz de la agencia a The Independent.

El portavoz añadió que las autoridades facilitarán más información cuando concluya la investigación.

Esta es una noticia en desarrollo. Seguiremos informando conforme haya novedades.

Traducción de Sara Pignatiello